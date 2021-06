Uruguay: el Gobierno anunció el retorno de la presencialidad en las escuelas

Un maestro y sus alumnos en la escuela número 30 en San Jose, Uruguay. REUTERS/Mariana Greif REFILE- CORRECTING TEACHER'S LAST NAME

Los alumnos de las escuelas primarias en Uruguay volverán a tener clases presenciales en junio, anunciaron este miércoles las autoridades de la educación en conferencia de prensa, argumentando que las cifras de contagios de covid-19 en las aulas son muy bajas.

El lunes 7 de junio volverán a clase los alumnos de primero, segundo y tercer año de Primaria en los departamentos de Montevideo, Canelones y Salto, quienes estaban pendientes de regresar luego de que el mes pasado se autorizara la vuelta de esos grados en el resto del país.

El lunes 14 lo harán cuarto, quinto y sexto de Primaria de todo el país salvo Montevideo y Canelones, cuyos estudiantes de esos grados retornarán a las aulas el lunes 21. La educación inicial ya había vuelto a la presencialidad en mayo.

El presidente de Uruguay Luis Lacalle Pou. EFE/Raúl Martínez/Archivo

La decisión tiene lugar en medio del peor momento de la pandemia en Uruguay, que se mantiene como el país del mundo con la cifra relativa más alta de fallecimientos a causa del coronavirus en los últimos 14 días, de acuerdo a cifras de AFP.

El ministro de Educación, Pablo da Silveira, argumentó que el “avance formidable” de la campaña de vacunación y el bajo número de contagios en centros educativos fueron vitales para decidir este retorno.

“No se han registrado cantidades importantes de contagios en los centros que se están estudiando (...) Como esas cifras son tranquilizadoras, podemos dar estos pasos”, afirmó.

En cuanto a educación secundaria, Da Silveira dijo que el retorno se resolverá luego de las vacaciones de invierno, programadas del 28 de junio al 10 de julio.

Una escuela rural en San José, Uruguay. REUTERS/Mariana Greif REFILE- CORRECTING TEACHER'S LAST NAME

Para ese escenario, agregó, ayudará la vacunación contra el covid-19 de los adolescentes de entre 12 y 18 años, anunciada el martes por el presidente Luis Lacalle Pou.

En una entrevista concedida a Canal 10, el mandatario aseguró que a finales de esta semana se abrirá la agenda para que la población comprendida en esa franja etaria pueda vacunarse contra la COVID-19.

“Hoy la Comisión de Vacunas autorizó la vacunación de 12 a 18 años, con lo cual ya sobre el fin de esta semana vamos a estar llamando para que se agenden” en esa franja etaria, dijo Lacalle Pou.

El mandatario volvió a defender esta semana su decisión de evitar medidas más estrictas de reducción de la movilidad, en las que han insistido la comunidad científica y los gremios médicos. “Los que piden cuarentena son los asalariados, los que cobramos a fin de mes (...) El jornalero me cruza y me dice gracias por no matarme de hambre”, afirmó.

Niños de la escuela primaria en Uruguay (@MecUru)

Uruguay, de 3,5 millones de habitantes, registra 298.006 casos y 4.342 muertes por covid desde el inicio de la pandemia.

El gobierno de Lacalle Pou apuesta fuertemente a una intensa campaña de vacunación, que se inició el 1 de marzo y avanza a buen ritmo. “A mediados de julio tendríamos que tener dos millones de uruguayos con las dosis de las vacunas”, estimó Lacalle Pou. Y agregó: “Vamos a tener una fuerte disminución de la circulación y presencia del virus”.

El 53% de la población ya ha recibido al menos una dosis de los inmunizantes de Sinovac, Pfizer o AstraZeneca. El 29% está completamente vacunado.

Con información de AFP

