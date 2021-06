Uruguay aprobó la vacuna de Pfizer para los menores de entre 12 y 18 años

El centro de vacunación instalado en el Estadio Centenario, en Montevideo (EFE/Raúl Martínez)

Uruguay inoculará contra la COVID-19 a los menores entre los 12 y 18 años con dosis del laboratorio estadounidense Pfizer, después de su aprobación por parte de la comisión de vacunas del Ministerio de Salud Pública (MSP), informó este martes el presidente del país suramericano, Luis Lacalle Pou.

En una entrevista concedida a Canal 10, el mandatario aseguró que a finales de esta semana se abrirá la agenda para que la población comprendida en esa franja etaria pueda vacunarse contra la COVID-19.

“Hoy la Comisión de Vacunas autorizó la vacunación de 12 a 18 años, con lo cual ya sobre el fin de esta semana vamos a estar llamando para que se agenden” en esa franja etaria, dijo Lacalle Pou.

El jefe de Estado también confirmó que su Ejecutivo acaba de firmar “una reserva de más de 500.000 dosis de (la vacuna china) Sinovac” para aumentar su distribución y que evalúa “una tercera dosis” para reforzar su efectividad: “Y ahí tendremos todas las vacunas para todo el mundo”, aseguró.

Luis Lacalle Pou, presidente de Uruguay (EFE /Raúl Martínez)

Uruguay ya adquirió más de seis millones de dosis de vacunas contra el covid, incluidas las compras a Pfizer y Sinovac. También comprometió inmunizantes del mecanismo Covax, a través del cual han llegado hasta ahora unas 100.000 dosis de Astrazeneca.

El mandatario volvió a defender su decisión de evitar medidas más estrictas de reducción de la movilidad, en las que han insistido la comunidad científica y los gremios médicos.

“Los que piden cuarentena son los asalariados, los que cobramos a fin de mes (...) El jornalero me cruza y me dice gracias por no matarme de hambre”, afirmó.

Luego de un 2020 ejemplar en el manejo de la pandemia, Uruguay vive actualmente el peor momento de la emergencia sanitaria.

El país de 3,5 millones de habitantes registra 4.276 muertes por covid-19 y se mantiene como el país del mundo con la cifra relativa más alta de fallecimientos a causa del virus en los últimos 14 días, de acuerdo a cifras de la agencia AFP.

El gobierno apuesta todas sus fichas a la vacunación, que se inició el 1 de marzo y avanza a buen ritmo.

Uruguay registra más de 240.000 casos de coronavirus desde el inicio de la pandemia (EFE/Raúl Martínez)

“A mediados de julio tendríamos que tener dos millones de uruguayos con las dosis de las vacunas”, estimó Lacalle Pou. Y agregó: “Vamos a tener una fuerte disminución de la circulación y presencia del virus”.

Hasta este martes, el 52% de la población ya ha recibido al menos una dosis de los inmunizantes de Sinovac, Pfizer o AstraZeneca. El 29% está completamente vacunado.

Uruguay cerró mayo con 37.226 casos activos -solo 449 por debajo de la peor cifra, registrada el sábado 29- y un total de muertes cercano al de abril (en torno a 1.600). Según los datos recabados por el Ministerio uruguayo de Salud Pública (MSP) y recogidos por el Grupo Uruguayo Interdisciplinario de Análisis de Datos de covid-19 (GUIAD), solo en los últimos dos meses Uruguay sumó 3.209 muertes por covid-19: 1.609 en abril y 1.600 en lo que va de mayo.

Desde que el 13 de marzo de 2020 se declaró la emergencia sanitaria, han fallecido en Uruguay por esta enfermedad 4.213 personas, de las que un 70% murieron entre abril y mayo.

Este mes se registraron, además, las primeras jornadas con más de 4.000 nuevos casos desde marzo de 2020 y el último informe diario de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva (SUMI) reporta que el 77,4 % de las camas de CTI están ocupadas, un 56 % por casos de covid-19.

Con información de EFE y AFP

