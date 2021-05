Juan Guaidó destacó la llegada de Guillermo Lasso a la presidencia de Ecuador: “Sabemos de su compromiso con Venezuela y la libertad”

Juan Guaidó y Guillermo Lasso

Juan Guaidó felicitó este lunes al nuevo presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, en el día de su toma de posesión, y destacó la importancia de su llegada al poder para la causa venezolana.

“Trabajaremos unidos para defender la democracia en la región, sabemos de su compromiso con Venezuela y la libertad”, indicó el presidente interino venezolano en sus redes sociales.

“Felicitamos al presidente Lasso por su toma de posesión, le deseamos una gestión exitosa. Agradecemos su invitación a acompañarlo”, agregó el líder opositor.

La inmensa mayoría de los migrantes venezolanos que llegan a Ecuador tienen a este país andino como destino final, según la décima Encuesta de Monitoreo de Flujo de la población venezolana.

”El 96 por ciento manifiesta que su ruta migratoria termina en Ecuador; mientras que un dos por ciento continuará a Perú, uno por ciento a Chile, uno por ciento a otros países y menos del uno por ciento regresará a Venezuela”, dice un comunicado de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). El informe, sobre los meses de febrero y marzo de este año, reafirma la tendencia desde hace algún tiempo de que Ecuador parece cada vez más apetecible para los migrantes, ya que era sobre todo un país de paso, o así lo parecía según datos oficiales.

Porque de los más de 1,7 millones de venezolanos que han cruzado las fronteras ecuatorianas en los últimos años la inmensa mayoría seguía camino a Perú y Chile, y sólo unos 400.000 han permanecido en el país según estadísticas oficiales ecuatorianas que, extraoficialmente, son elevadas hasta 600.000 por algunas organizaciones.

Cerca de medio millón de venezolanos llegaron a Ecuador en los últimos años (EFE/Xavier Montalvo)

Por su parte, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, también saludó este lunes la investidura de Lasso como nuevo presidente de Ecuador, y expresó que cuenta con todo el apoyo de ese organismo para seguir avanzando en favor de la democracia y los derechos humanos.

“Nuestro saludo al presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, al posesionarse hoy al frente de la Presidencia de Ecuador”, escribió el diplomático uruguayo en su cuenta de Twitter.

“Cuenta con todo nuestro apoyo -continuó en su mensaje- desde la OEA para seguir avanzando en la agenda interamericana en pos de la democracia, los derechos humanos, el desarrollo y la seguridad”, añadió.

El empresario, banquero y político de centroderecha Guillermo Lasso juró este lunes como nuevo presidente de Ecuador para los próximos cuatro años en una ceremonia celebrada ante la Asamblea Nacional (Parlamento), en Quito, a la que asistieron altas autoridades de varios países amigos, entre ellos el rey de España, Felipe VI; los presidentes de Brasil, Jair Bolsonaro; de Haití, Jovenel Moise, y de República Dominicana, Luis Abinader, entre otras autoridades.

A sus 65 años, Lasso reemplazó al presidente saliente, Lenín Moreno, y en su discurso de investidura prometió construir un país “del reencuentro”, alejado del odio político del pasado, abierto al mundo y de unidad nacional entre todos los sectores de la sociedad.

“En este Gobierno que hoy nace, del nuevo siglo de republicanismo (en Ecuador), termina la era de los caudillos.... ¡Termina la era de los caudillos!”, proclamó Lasso tras asegurar que “gobernará para todos”.

Lasso asumió la presidencia de Ecuador tras vencer al correísmo y recuperar después de dos décadas el poder para la derecha.

El ex banquero, de 65 años, hereda una crisis económica que se extendió a lo social y sanitario a causa del COVID-19, siendo Ecuador el séptimo de Latinoamérica con más casos (418.851) y muertos (20.193).

“Quienes buscan todo el poder terminan buscando clemencia por los crímenes que ocurren cuando ese poder se les va de las manos”. Por ello, aseguró que su gobierno se mantendrá fiel a los márgenes que dictan las leyes.

Guillermo Lasso asumió la presidencia de Ecuador

Con respecto a la función del gobierno, aclaró: “Nuestra intención no es minimizar el Estado, sino maximizar su capacidad para servir a los más pobres”.

Luego, pidió unir todos los esfuerzos para continuar y ampliar la campaña de vacunación contra el COVID-19, incluyendo a hospitales y empresas privadas. “Responderemos desde múltiples frentes para maximizar soluciones que arrinconen el virus. Será el más grande despliegue logístico de nuestra historia”, aseguró. En ese sentido, reiteró su promesa de vacunar a 9 millones de ecuatorianos en los primeros 100 días de gobierno.

Por su parte, Lasso abrió Ecuador al libre comercio mundial y ofreció recuperar el “alma democrática” del país tras 14 años de pugna en torno al exmandatario socialista Rafael Correa. “Hoy el Ecuador declara que abre sus puertas al comercio mundial”, expresó en un discurso luego de su investidura en el unicameral Parlamento, señalando que buscará ingresar “en el menor tiempo posible” al país petrolero en la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia, México y Perú) como “socio de pleno derecho”.

“Abriremos a Ecuador a tratados de libre comercio con nuestros más grandes aliados”, afirmó.

“Iniciamos la lucha para recuperar el alma democrática de nuestro país”, aseguró el ex banquero de derecha al afirmar que “se acabó la persecución política en el Ecuador”, un mal que se le achaca al correísmo.

“Yo no he venido a saciar el odio de pocos, he venido a saciar el hambre de muchos”, señaló el nuevo gobernante.

Con información de AFP y EFE

