EN VIVO: presidentes, ex jefes de Estado y líderes de la región participan del foro “Defensa de la democracia en las Américas”

Con la participación de presidentes de la región, ex jefes de Estado y diferentes referentes de la comunicación, se desarrolla el foro “Defensa de la democracia en las Américas” en Miami, Estados Unidos.

El Salón Granada, del Biltmore Hotel de Miami, es el escenario en el que se realiza este evento impulsado por el Interamerican Institute for Democracy y organizado por diferentes instituciones y medios de comunicación, entre los que se incluye Infobae.

El presidente del Interamerican Institute for Democracy, Tomás Regalado, dio la bienvenida al encuentro. “Tenemos que decir que este es el evento más serio a nivel hemisférico que se ha realizado. La democracia está perdiendo territorio ante el avance de quienes quieren perpetuarse en el poder”, expresó.

Luego dijo que “el mensaje del foro es claro: ‘La democracia va a prevalecer en este hemisferio’”.

“Hoy vamos a escuchar a las voces de la verdad, a presidentes, líderes excepcionales de nuestras comunidades, que nos dirán que la democracia es la única opción para alcanzar la libertad. Bienvenidos a esta fiesta de la libertad”, expresó.

En estos momentos se lleva a cabo el Panel 1, llamado “Agresión a la democracia en las Américas”. Participan del mismo Alejandro Aguirre, Héctor Schamis, María Paula Romo, Luis Gonzáles Posada y Daniel Hadad. El orador principal es Carlos Alberto Montaner y modera María Fernanda Egas.

Del Panel 2, llamado “Dictaduras en las Américas” (entre las 10:00 y las 10:45), participarán Yotuel Romero, Asiel Babastro y Omara Ruiz Urquiola (Cuba), Enrique Aristeguieta Gramcko (Venezuela), Luis Galeano (Nicaragua) y Eduardo Gamarra (Bolivia). El orador principal será el embajador Armando Valladares y moderará Iliana Lavastida.

Entre las 10:50 y 11:30 tendrá lugar el Panel 3 “Democracia y dictaduras de crimen organizado”. En él disertarán Douglas Farah, Casto Ocando, Hugo Achá y Maibort Petit. El orador principal será Carlos Sánchez Berzaín y el moderador Asdrúbal Aguiar.

Del Panel 4 (11:35 a 12:15), “Defensa de la democracia”, participarán Mauricio Macri (ex presidente de Argentina), Andrés Pastrana (ex mandatario de Colombia) y Luis Guillermo Solís (ex jefe de Estado de Costa Rica). Para hablar de las dictaduras del socialismo del siglo XXI estará Osvaldo Hurtado (ex presidente de Ecuador) y de las Américas lo hará Luis Almagro (secretario general de la OEA). El moderador será Oscar Haza.

Por último, el panel de presidentes (12:15 a 13:00) se referirá a las “Acciones para la defensa de la democracia”. El moderador será Guillermo Lousteau y estarán Sebastián Piñera (presidente de Chile por zoom) e Iván Duque (presidente de Colombia por zoom).

El orador principal del foro es Lenín Moreno, presidente de Ecuador.

