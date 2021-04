Las encuestas a boca de urna difundieron sus resultados en Ecuador

Los resultados de las encuestas a boca de urna en Ecuador concluyeron con resultados muy cerca del empate técnico, y mientras una encuestadora apunta a una victoria del ex banquero Guillermo Lasso por unos 6 puntos porcentuales, la otra no ha publicado resultados por estar dentro del margen de error

En Ecuador hay dos consultoras que ya publicaron sus exit polls: Clima Social y Cedatos. La primera vaticina un empate técnico. Afirma que la diferencia es menor a la banda de error del estudio, más menos 3%, por eso no se presentan resultados. Y Cedatos vaticina un triunfo de Lasso con 53,2% frente al 46,7 que obtendría Arauz.

Aún cuando estas consultoras no tuvieron una buena performance en la primera vuelta, en el búnker de Lasso estallaron de alegría no bien se difundieron los resultados no oficiales. “Lasso presidente”, coreaban. En el centro de Campaña de Arauz, no hubo, hasta el momento, reacciones.

Los datos de Clima Social y de Cedatos son resultados no oficiales obtenidos tras encuestas a boca de urna y divulgados por los medios locales a pocos minutos de cerradas las mesas electorales tras diez horas de votaciones.

En desarrollo….