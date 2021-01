Cómo será el plan de vacunación de Chile contra el COVID-19: ordenaron las prioridades de toda la población

Un trabajador de la salud recibe una dosis de la vacuna de Pfizer en Santiago de Chile (REUTERS/Ivan Alvarado/Archivo)

Las tres etapas pretenden alcanzar al grueso de la población antes de junio de 2021, sin embargo han surgido críticas por el orden que establece que personal de la educación sería vacunado después que las autoridades públicas y personas privadas de libertad.

Serán tres etapas que incluyen ocho grupos objetivos entre los cuales los educadores se encuentran en el penúltimo nivel, sólo antes que la población general. En los próximos días será vacunado el Presidente junto a sus ministros y se espera alcanzar a la totalidad de la población en junio de este año.

Poco a poco se ha ido liberando una información que el Ministerio de Salud de Chile MINSAL ha manejado con especial cautela, y que forma parte de la carpeta confidencial de las autoridades sanitarias. Sin embrago, hace algunas horas, fue publicado un documento que enumera el orden de los siguientes pasos que tendrá el plan de vacunación contra el COVID-19 en el país andino.

En la descripción se detalla los grupos objetivos para la inmunización. Una lista que fue diseñada por el Departamento de Inmunizaciones del MINSAL (DIPRECE), el mismo que determinó a los primeros beneficiados, los trabajadores de la salud, y que ya contempla a más de 13 mil personas con la primera dosis suministrada y a más de 8 mil con la segunda del fármaco de Pfizer / BioNTech.

Las vacunas Pfizer / BioNTech fueron las primeras dosis que otorgaron cobertura a los profesionales de la salud, en la primera etapa del proceso que incluiría a la población en general desde marzo de 2021

La publicación del documento “Grupos objetivos para vacunación contra el SARS-CoV-2, según el suministro de vacunas” , detalla que se utiliza como base las recomendaciones del Comité Asesor de Vacunas e Inmunizaciones, y “la vacunación de los grupos objetivo estará sujeta a la disponibilidad de vacunas”.

Una disponibilidad que las autoridades esperan mantener sin contratiempos mientras se cumpla el flujo de arribos pre establecidos con los laboratorios. Sin embargo, advertir que la vacunación estará sujeta a disponibilidad, mantiene los límites oportunos para evitar ansiedad en la población, según se advierte desde el propio MINSAL.

Hasta ahora, a la luz de los datos del último balance COVID-19, se detalló que son 13.755 las personas del área de salud las inoculadas, de este grupo, 8.121 ya recibieron la segunda dosis y completaron el proceso. De este universo, el 64% corresponde a mujeres y el 36% a hombres. En cuanto a la distribución regional, la región Metropolitana lidera el avance con 7.919 personas que recibieron dosis, y de ellas 5.297 ya recibieron ambas dosis requeridas.

El ministro de Salud, Enrique Paris, detalló que “obviamente la primera población a vacunar son los profesionales de la salud, porque si ellos se enferman, ¿quién va a atender a los enfermos?, por lo tanto partimos con quienes están en las UCI, UTI y urgencias”. En segundo lugar, “agregamos a los mayores de 80 años, porque si mira las estadísticas, el 64% de los que fallecen son mayores de 70 años de edad, así que tenemos que protegerlos mucho a ellos”, declaró.

Respecto a las etapas de vacunación posteriores, se establecieron tres niveles que pretenden alcanzar a ocho grupos objetivos. La primera ya está en marcha y se inició el 24 de diciembre pasado tras la llegada de la primera remesa de vacunas Pfizer / BioNTech. Así, el siguiente nivel continúa con los adultos mayores.

El ministero de Salud de Chile, Enrique Paris, justificó las razones para programar la vacunación de los profesores de Chile en la penúltima etapa

Etapas de vacunación en Chile

Etapa 1

Primer grupo de la etapa 1

Personal de salud clínico y administrativo en atención intrahospitalaria, extrahospitalaria y servicios de urgencias abiertos y/o cerrados, que incluyan los servicios médicos, de atención dental, apoyo clínico como laboratorios clínicos, incluye a personal que realiza exámenes de detección de SARS-CoV-2, servicios de radiología, farmacia, anatomía patológica, alimentación, transporte, seguridad y aseo. La definición de “abiertos o cerrados” se refiere a si cuentan con servicio de hospitalización (cerrado) o sólo de prestación ambulatoria (abierto).

Además, se incluye en esta etapa a estudiantes de carreras del área de la salud en práctica clínica y que brinden atención directa a pacientes.

Segundo grupo de la etapa 1

El segundo grupo que recibirá vacuna es el que se inicia durante las próximas horas, son los residentes y funcionarios de instituciones de atención cerrada, es decir, aquellos Establecimientos de Larga Estadía de adultos mayores (ELEAM), el Servicio Nacional de Menores (SENAME) o centros en convenio con esa institución y centros de atención de salud mental.

Luego se prosigue con funcionarios de residencias sanitarias y funcionarios de la Teletón y adultos mayores.

Tercer grupo de la etapa 1

Se incluye aquí al personal que realiza funciones críticas, entendidas como “labores necesarias para mantener el funcionamiento básico de la institución correspondiente”, según el documento. También a personal que desarrolle funciones críticas en la administración del Estado y sus 23 ministerios públicos. Sería la instancia en la que le correspondería recibir vacuna al Presidente Sebastián Piñera, también a funcionarios de las distintas reparticiones y entidades que prestan atención en servicios públicos como BancoEstado, Fondo Nacional de Salud (FONASA), entre otras. Personal que desarrolla funciones esenciales para la atención directa a público en farmacias comunitarias (comunales y privadas). Personal de laboratorios (universitarios/privados) que realizan detección de SARS-CoV-2 (manipulación muestras aspirado nasofaríngeo). Personal de Fuerzas de Orden y Seguridad, Fuerzas Armadas especialmente las desplegadas en el plan de acción por coronavirus .

Etapa 2

Primer grupo de la etapa 2

La segunda etapa busca alcanzar a los denominados “pacientes de riesgo” que incluyen a adultos mayores y aquellos con enfermedades preexistentes. Personas mayores de 65 años, según su grupo etario definido por los estudios del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y según la aprobación de cada vacuna. La edad que considera este grupo es de 75 a 79 años (430.954 personas), de 70 a 74 años (615.340 personas) y de 65 a 69 años (844.335 personas).

Segundo grupo de la etapa 2

Se incluye aquí a personas con comorbilidades que incluya los siguientes diagnósticos:

- Enfermedad pulmonar crónica (asma bronquial, EPOC, fibrosis quística, fibrosis pulmonar de cualquier causa, Tuberculosis en tratamiento).

- Enfermedad neurológica (neuromusculares congénitas o adquiridas, que determinan trastornos de la deglución o del manejo de secreciones respiratorias, epilepsia refractaria a tratamiento).

- Enfermedad renal crónica (insuficiencia renal en etapa 4 o mayor, diálisis).

- Enfermedad hepática crónica (cirrosis, hepatitis crónica, hepatopatías).

- Enfermedades metabólicas (diabetes mellitus, enfermedades congénitas del metabolismo).

- Cardiopatías (congénitas, reumática, isquémica y miocardiopatías de cualquier causa).

- Hipertensión arterial en tratamiento farmacológico. - Obesidad (IMC = 30 en adultos y en adolescentes IMC > +2 DE).

- Enfermedad autoinmune (lupus, escleroderma, artritis reumatoide, enfermedad de Crohn, y otras).

- Cáncer en tratamiento con radioterapia, quimioterapia, terapias hormonales o medidas paliativas de cualquier tipo.

- Inmunodeficiencias (congénitas o adquiridas), las personas viviendo con VIH en TARV con CD4 = a 200 células/mm3 y carga viral de menos de 1.000 copias.

Actualmente el plan se encuentra en su primera etapa, iniciando la vacunación con los adultos mayores

Etapa 3:

Primer grupo de la etapa 3

Este es uno de los más polémicos, debido a que incluye a los privados de libertad. Además, personal de otras instituciones como la Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI), la Corporación Nacional Forestal, encargada de combatir los incendios forestales (CONAF) y Bomberos.

Así mismo, integran este grupo de la etapa 3 las rersonas que laboran en empresas de servicios básicos como electricidad, agua, gas, telecomunicaciones, generación de energía, distribuidores de combustibles, recolección de desechos domiciliarios, rellenos sanitarios, elaboración de químicos y productos farmacéuticos.

Para el transporte público la vacuna llegaría preliminarmente en personas que laboran en empresas de transporte como metro, conductores de locomoción pública y ferrocarriles y el transporte de valores. Lo mismo para quienes ejerzan labor de transporte de productos críticos: alimentos, insumos clínicos, medicamentos. Por ultimo, y quizás uno de los que provocará polémica por aplicarse antes que otros grupos de la sociedad chilena, incluye a las personas privadas de libertad, presos y el personal de Gendarmería.

Segundo grupo de la etapa 3

En la penúltima etapa del plan, se incluye a personal profesional que ejerce en el área de educación como maestras parvularias y personas que ejercen funciones en salas cunas, jardines infantiles. También los profesores y personas que ejercen funciones en establecimientos de educación prescolar, básica y media.

Tercer grupo de la etapa 3

Se espera que esta etapa esté en proceso desde los primeros días de junio de 2021, y busca alcanzar a la población general, según la aprobación de cada vacuna. Para esto, serán anunciadas medidas especiales que buscarán mantener el orden del proceso para evitar aglomeraciones. Estas medidas pueden incluir vacunación masiva en lugares abiertos, visitas domiciliarias y vacunación en los centros médicos y hospitalarios de cada individuo.

El ministro de Salud, Enrique Paris, respondió a los cuestionamientos sobre la situación, quienes no se encuentran dentro de algún grupo inicial para vacunar, sino que al contrario, aparecen en el penúltimo de la tercera fase, antes de la población general. “No es que están en el último lugar, en el último lugar están los 10 millones de personas que no tienen ninguna enfermedad, y que no tienen ninguna calificación especial. Así que ellos no están en el último lugar, para nosotros son muy importantes los profesores, educadoras de párvulos y auxiliares de la educación. Vamos a tratar de vacunar al personal de los colegios, escuelas y educadoras de párvulos dentro del primer trimestre del 2021”, enfatizó.

Se espera que en las próximas horas se establezca un calendario más preciso, sin embrago, la llegada de vacunas y el cumplimiento de los compromisos establecidos serán fundamentales para alcanzar las fechas del proceso de inoculación a la población de Chile.