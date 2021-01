Escándalo en Chile: un famoso músico y diputado enfrenta graves denuncias de abuso sexual y violación

El diputado Alarcón es conocido por sus estrafalarios atuendos, cantante y actual parlamentario electo desde su miltancia en el partido Humanista

La acusación hecha por una ex pareja enfrentará al diputado a la justicia tras ser formalizada la denuncia ante la Policía de Investigaciones de Chile. El parlamentario, quien declinó hacer comentarios, renunció a su partido político mientras que también es investigado por la Comisión de Ética del Congreso Nacional.

La denunciante declaró que fue violada en distintas ocasiones por el diputado Raúl Florcita Alarcón mientras dormía y que él mismo, al día siguiente, le narraba detalles jactándose de las relaciones no consensuadas. También indicó que al parlamentario le gustaba registrar imágenes privadas sin su consentimiento, las que luego compartía con terceros , incluso su jefe de gabinete.

Tras hacerse público el testimonio, la denunciante de iniciales J.N., cuenta que ha recibido críticas a través de redes sociales e incluso se le ha insinuado que es ella la culpable de los abusos. “Toda esta situación me ha revictimizado. He leído cuestionamientos de por qué no lo denuncié antes y que a los 25 yo no era tan chica, pero ninguno de por qué él me violó. Ningún cuestionamiento hacia él, sino que todos hacia la víctima”, detalla.

Partió como una amistad

La entrevista con los detalles de su denuncia fue publicada por el medio digital “La voz de los que sobran”, en ella cuenta que el primer encuentro con Alarcón fue en 2008 y que en esa oportunidad no pasó de una reunión en un café. Años después, en 2018, se reencontraron después de que el parlamentario asumiera su rol en el Congreso Nacional, instancia en la que ella lo felicitó. Fue entonces, en que comenzaron una relación.

Cómo comenzó todo

En la entrevista, J.N. acusa al parlamentario de abusos sexuales reiterados durante el periodo de tiempo en el que fueron pareja. La mujer relató episodios en los cuales la obligaba a hacerse pasar por su hermana chica mientras tenían relaciones sexuales y que la obligó a hacer tríos con extraños e incluso, la penetraba de noche mientras ella dormía.

“Lo admiraba, me encandilaba su capacidad creativa, me gustaba la canción Gente. Era como un ser de mucha luz” dice J.N. sobre lo que sentía al principio por el también músico Florcita Alarcón. Si bien al principio todo parecía normal en la relación, con el pasar del tiempo, él comenzó a mostrar intereses sexuales que empezaron a perturbarla. “Al principio me dijo que me quería embarazar, darme un hijo, pero luego empieza a mutar en una persona controladora. Me decía cómo me tenía que vestir, me pedía que me sacara los calzones y los sostenes. No me dejaba tomar Coca-Cola ni fumar”, relata la mujer de 35 años. “Empezó a mutar. Me dedicaba canciones y cuando me vio más dependiente, empezó este cambio, cuando él notó que tenía un control completo sobre mí. Se empezó a dar una dependencia emocional, incluso yo lo consideraba normal, ya que nunca había tenido una pareja de un año o menos”, declara.

“Juego de roles y tríos”

Para ella las propuestas dejaron de ser agradables cuando empezó a invitar a terceros a la relación. “Cuando él me empieza a pedir que en las relaciones sexuales yo actuara como si fuera mi hermana chica y yo sentí en esa ocasión que, de alguna forma, mi hermana chica participó de una relación sexual conmigo, eso me quebró profundamente. Yo se lo dije llorando, no pude dormir esa noche. Él hacía juegos de rol, se hacía pasar por mi cuñado, después me decía que mi hermana me tocaba a mí”, contó.

La mujer en su testimonio cuenta que el parlamentario ejerció poco a poco más control sobre ella en sus acciones y decisiones. Así, la obligaba a tener relaciones sexuales con desconocidos , mismas relaciones que él filmaba y luego mostraba a su círculo más cercano, el que incluía a su jefe de gabinete, a quien le enviaba los videos. “Yo lo acepté, pero cada vez que los tuvimos no pude dormir, porque era una cosa bien machista. Él filmaba, pero yo no sentía nada por la otra persona. Entonces era como raro. Y yo le decía que no filmara por favor, pero filmaba igual. Luego le mandaba los videos a su jefe de gabinete y me decía que eso era lo que hacían los hombres”.

Tras la denuncia, la mujer agregó que el Partido Humanista, conglomerado al que pertenecía el parlamentario y al que renunció tras hacerse pública la denuncia, la ha estado acosando a ella y a su familia. “Tengo miedo de perder mi trabajo. Tengo miedo de lo que él puede hacer, porque el Partido Humanista estuvo acosando a mi familia. Él siempre me decía que tenía 10 abogados. Él es importante, lo conoce mucha gente, lo quiere mucha gente y yo no soy nada respecto a eso”, dice.

Por último, la denunciante comentó que una vez se acercó al Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SERNAMEG) con la intención de recibir orientación y ayuda. Presentó la denuncia con el apoyo de su familia, y en la oficina de la entidad de gobierno pro defensa de los derechos de las mujeres le hicieron ver que sus situaciones vividas no eran normales.

Por su parte, la Bancada Feminista Julieta Kirkwood, que reúne a diputadas de distintos partidos políticos en la Cámara de Diputados y Diputadas de Chile, emitieron un comunicado sobre la denuncia. “La publicación de fotografías con contenido íntimo y sexual tanto del diputado Alarcón como de una mujer, aparentemente sin contar con su consentimiento para su difusión, constituye una conducta tremendamente violenta, que condenamos de manera categórica”, describe.

La Fiscalía se encuentra en instancia de recopilación de datos proporcionados por la Policía para iniciar el proceso judicial en contra del acusado.

