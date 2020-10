Acusaron de abuso sexual y violación a un famoso director de cine chileno: los crudos relatos de las víctimas

Promocional película "Hazlo como Hombre"

Nicolás López, uno de los directores de cine más prominentes en Chile, fue acusado formalmente de abuso sexual y violación por una fiscalía del país andino. En concreto, el funcionario pidió una pena de 15 años de prisión por los delitos.

El escándalo tomó estado público el 30 de junio de 2018, cuando la revista El Sábado publicó en su portada un artículo titulado “Los pecados de Nicolás López, el director sin filtro”. La edición contenía una serie de denuncias de acoso y abuso sexual por parte de distintas actrices y productoras que habían trabajado con él en diferentes proyectos. La exhaustiva investigación recabó crudos testimonios de ocho mujeres, quienes describieron conductas que van desde el acoso cibernético y sexual hasta un intento de violación.

Dado el carácter público de los personajes involucrados -tanto López como las mujeres que lo acusaron- el hecho dominó la conversación chilena durante semanas. Entre las denunciantes se cuentan las actrices María Jesús Vidauure y Lucy Cominett. En paralelo, numerosas figuras de la industria del espectáculo nacional extendieron su apoyo a las víctimas.

López, de 37 años, estuvo a cargo de producciones que tuvieron recepción positiva, tanto del público como la crítica. Es conocido especialmente por sus series “Qué pena tu vida”; “Qué pena tu boda” y “Qué pena tu familia”; y los largometrajes “Promedio rojo”, “Sin filtro”, “No estoy loca” y “Hazlo como hombre”, donde trabajó con la mexicana Aslinn Derbez.

“Él estaba muy borracho y en un momento me tiró contra la pared y me empezó a dar besos en el cuello. Yo lo sentía como dominante. Le empecé a decir ‘Nicolás no, para, para, basta'. Él me tenía acorralada contra la pared, así que yo podía sentir su pene erecto en mi cuerpo. En todo momento yo intenté que no se alterara porque si lo hacía pensaba que podía violarme", detalló María Jesús Vidaurre en su acusación.

Pantallazo de Twitter

Una vez comenzado el proceso judicial contra López salieron a la luz nuevas acusaciones y testimonios. Entre ellos se contó el de una mujer que era menor de edad al momento de los hechos, en 2004. En su relato, la joven, que en ese entonces tenía 17 años, declaró que conoció al director de cine en Reñaca, ciudad costera de la región de Valparaíso, y él se acercó para invitarla a un preestreno de la película “Promedio Rojo”. Tras la invitación y luego de varios tragos, López la invitó a su hotel.

"Yo me desplomé en la cama, estaba muerta, él me sacó la polera y vio que no estaba depilada, me dijo: “te podrías haber depilado” y yo le dije Nicolás, no va a pasar nada entre nosotros…él me dijo: lo sé, penetrar a una menor de edad es delito", señala la joven.

“A partir de ahí no recuerdo nada, hasta que desperté con Nicolás desnudo encima de mí, estaba arriba mío, hincado sobre mi pecho, bloqueándome los brazos con sus piernas. Nicolás en esa época era muy gordo, yo no entendía qué es lo que estaba pasando, pero era tanto su peso, que me costaba respirar. Nicolás refregaba su pene por mi cara y cuello”, agregó. Su testimonio, en contraste con la investigación judicial y los antecedentes presentados por la Fiscalía, fue considerados como contundentes, y de hecho, el más grave.

Redes sociales

López, por su parte, ha logrado que su defensa dilate los procesos judiciales, algo que ha sido criticado por las denunciantes. No obstante, pese a las maniobras, en las últimas horas el fiscal adjunto de la Fiscalía Local de Las Condes, Felipe Cembrano, declaró que después de haberse reunido los antecedentes suficientes durante la investigación el pasado 10 de octubre se presentó formalmente la acusación. “Incluye todo los hechos por los cuales había sido previamente formalizado el imputado. Los hechos corresponden a los delitos de violación en carácter de reiterado, de abuso sexual en carácter de reiterado y de ultraje público a las buenas costumbres”, indicó.

El director, que fue acusado formalmente por los delitos de abuso sexual y violación en carácter de reiterado en 2019, actualmente se encuentra en libertad, después que el Tribunal rechazara la solicitud de prisión preventiva. Sin embargo, su escenario podría cambiar en la audiencia oral que fue fijada para el próximo 22 de diciembre, momento en el cual se presenten los argumentos que piden que su sentencia y permanencia en prisión alcance los 15 años.

SEGUIR LEYENDO

Escándalo en Hollywood: Oliver Stone defendió a Harvey Weinstein, el productor acusado de abuso sexual por decenas de estrellas

Echaron al productor de cine Harvey Weinstein de su propia compañía tras las acusaciones de acoso sexual