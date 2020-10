Sebastián Piñera llamó a “deponer y desterrar la violencia” después del asesinato del carabinero en La Araucanía

Eugenio Sebastián Nain Caniumil, el carabinero asesinado

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, pidió este viernes “deponer, desterrar y terminar con la violencia” en el país, después de que un carabinero fue abatido en la región de La Araucanía.

Piñera, que extendió sus condolencias a la familia y seres queridos del carabinero, señaló en un breve discurso pronunciado desde La Moneda que “lo que Chile necesita hoy día es paz, unidad, colaboración y esperanza”.

Asimismo, reconoció la labor de los “60.000 carabineros, hombres y mujeres” que “todos los días se levantan sabiendo que arriesgan sus propias vidas para proteger nuestras vidas”. De forma paralela, pidió “respeto” y “gratitud” por su trabajo.

El carabinero, identificado como Eugenio Nain Caniumil, de 24 años y padre de dos hijos, recibió un impacto de bala después de participar en un desalojo en la comuna de Padre Las Casas.

El fiscal de La Araucanía, Cristián Paredes, que tildó lo ocurrido de “emboscada”, señaló que, según la investigación preliminar, el agente recibió el disparo mientras conducía un vehículo.

La bala entró “por su costado dorsal, por la puerta (del vehículo)” y le causó “gravísimas heridas que terminan siendo irrecuperables”, ha trasladado, reiterando que se trató de un “ataque sorpresivo” cuando el desalojo había culminado “sin ningún inconveniente”, según informó el diario chileno La Tercera.

Hasta el momento no hay personas detenidas por lo ocurrido, si bien “desde el minuto uno” las autoridades dispusieron “todo su esfuerzo” para esclarecer lo sucedido, puntualizó Paredes.

“Estamos trabajando con dos fiscales en el sitio del suceso que están dirigiendo la labor que Carabineros está realizando”, informó.

El ataque se dio en medio de un procedimiento de desalojo en las cercanías de la Ruta 5 Sur, que contaba con autorización judicial, que incluso, “ya había terminado sin ningún inconveniente”.

Metrenco está a 13 kilómetros de la capital de la Araucanía, Temuco, y dentro de una zona de complejidad por otros históricos enfrentamientos.

El cabo Benjamín Olea, que además es tío de la víctima, advirtió sobre el peligro de esta zona. “Metrenco es una zona conocida por la violencia rural y debió ser un allanamiento precisamente por los mismos problemas con la etnia. Los carabineros somos como conejos en la Araucanía, pasamos por un camino a oscuras, esperando que nos disparen”, denunció.

Por su parte, el ministro del Interior, Víctor Pérez, realizó un fuerte llamado tras anunciar su viaje a Temuco para acompañar a la familia del oficial. “Esperamos que hoy día no exista nadie que no condene un hecho brutal como el que hemos conocido, que un joven entró a servir a la patria, al país, a proteger a los ciudadanos, sea asesinado con material de guerra por violentos, por terroristas, por asesinos, que no quieren resolver absolutamente nada, sino que quieren destruir a nuestro país”, señaló en una conferencia de prensa en La Moneda.

