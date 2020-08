El video viral de la confusión de Jair Bolsonaro durante el acto de inauguración de una termoeléctrica

Bolsonaro alza a un enano pensando que era un niño





El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, estaba jubiloso al inaugurar una central termoeléctrica en el estado de Sergipe. Decenas de personas se le acercaron y el mandatario brasileño, haciendo caso omiso a las recomendaciones de distanciamiento social, empezó a saludar a sus seguidores.

De repente, Bolsonaro alzó a quien creyó que era un niño y se lo puso sobre los hombros. Sin embargo, la persona que cargó el presidente era una persona de baja talla, vulgarmente llamados enanos.

El hombre había logrado colarse entre el tumulto y sortear al grupo de guardaespaldas de Bolsonaro, quien bajó la mirada y cuando lo vio no dudó en levantarlo como si fuera un niño.

El video se hizo viral en redes sociales y miles de personas comentaron la confusión del presidente brasileño, quien es criticado por desatender las recomendaciones de los autoridades sanitarias sobre el coronavirus.

Bolsonaro se sigue mostrando rodeado de gente en plena pandemia

A Bolsonaro se lo ve constantemente cerca de decenas de personas sin respetar el distanciamiento social. En Brasil hay más de 100 mil muertes por coronavirus y más de 3 millones de contagios.

Por otra parte, el Congreso de Brasil tumbó el veto de Bolsonaro que dejaba sin efecto el uso obligatorio de las mascarillas durante la crisis del coronavirus.

Bolsonaro había decidido vetar algunos de los puntos de este proyecto de ley aprobado por el Congreso en junio, alegando, en el caso de las mascarillas, que el término “espacios cerrados” era demasiado ambiguo, lo que podría poner en riesgo la inviolabilidad constitucional del domicilio.

Así, el proyecto legislativo, una vez que los vetos no han contado con el visto bueno del Congreso, deberá ser promulgado por el presidente brasileño en los próximos días.

Los miembros del Congreso también han decido dejar sin efecto los vetos de Bolsonaro para que no se multe a aquellos establecimientos que no faciliten gel desinfectante para sus clientes y mascarillas para sus empleados sin coste alguno para ellos, ni aquellas personas que no usen mascarilla tampoco en los transportes públicos.

