A pesar de estar condenado por corrupción, Rafael Correa será candidato a la vicepresidencia de Ecuador

En la imagen, el ex presidente de Ecuador, Rafael Correa (EFE)

El ex presidente ecuatoriano Rafael Correa, quien vive en Bélgica prófugo de la justicia de su país tras dejar el poder en 2017, será candidato a la vicepresidencia en las elecciones generales de febrero próximo, anunciaron el lunes ex colaboradores y políticos afines.

El ex mandatario (2007-2017), condenado a ocho años de prisión por cohecho y reclamado para personarse ante la justicia para ser juzgado por el secuestro de un opositor, será binomio de Andrés Arauz, uno de sus ex ministros que aspirará a la presidencia.

“El binomio de la Revolución Ciudadana para las elecciones presidenciales del 2021 en #Ecuador tendrá a @ecuarauz como Presidente y @MashiRafael como Vicepresidente”, dijo el brasileño Amauri Chamorro, ex asesor comunicacional del gobierno de Correa, a través de su cuenta de Twitter.

Arauz, “candidato a Presidente por la #RevoluciónCiudadana es economista y fue ministro del Presidente @MashiRafael. Es de la generación que nació de la Patria nueva. Imposible un mejor nombre para llevar el Ecuador a la senda del desarrollo”, agregó.

Arauz, de 35 años, con estudios universitarios en Estados Unidos y México y que ocupó varios cargos en la administración de Correa como el de ministro coordinador de Conocimiento y Talento Humano, no se pronunció al respecto.

Entretanto, Correa se limitó a retuitear un llamado del frente político Unión por la Esperanza (UNES), integrado por varios partidos y organizaciones de izquierda que lo apoya, a la presentación del binomio presidencial este martes por Facebook.

“Mañana @UNES anuncia su binomio: El joven economista @ecuarauz la presidencia y @mashirafael a la vicepresidencia. Esta plataforma ha priorizado la necesidad de acometer en los graves problemas económicos del país”, expresó por Twitter el periodista Jimmy Jairala, fundador del movimiento Centro Democrático, que forma parte del gran frente izquierdista.

Correa, también economista, de 57 años y elegido en tres ocasiones, tiene prohibido presentarse a las presidenciales debido a que la Constitución impide la reelección más de una vez tras ser reformada por iniciativa de su sucesor y ex aliado, Lenín Moreno.

Ambos sostienen una dura pugna y Correa prefirió alejarse del movimiento socialista Alianza País (AP), en el poder desde 2007, y promover la agrupación Revolución Ciudadana, como denominada a su gobierno, que no ha sido reconocida por el Consejo Electoral.

La suprema Corte Nacional de Justicia ecuatoriana confirmó hace un mes para el ex mandatario y varios de sus ex colaboradores la condena a ocho años de cárcel por cohecho, en un proceso en el que fue juzgado en ausencia y que está en la última fase de casación, por lo que la sentencia aún no está ejecutoriada.

Correa también afronta una orden de prisión para ser enjuiciado por el secuestro en Colombia de un opositor ecuatoriano en 2012, delito por el cual no puede ser procesado en ausencia.

(Con información de AFP)

