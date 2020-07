Eva Copa, presidente del Senado de Bolivia, también tiene coronavirus

Eva Copa, presidente del Senado de Bolivia

La presidente de la Cámara de Senadores de Bolivia, Eva Copa, anunció este viernes que dio positivo en una prueba diagnóstica de coronavirus a la que se ha sometido.

“Informo a Bolivia que los resultados de las pruebas han dado positivo a Covid-19. Sigo los protocolos sanitarios y mantendré el aislamiento por el tiempo necesario, me encuentro estable y no me alejaré de mis funciones en la ALP (Asamblea Legislativa Plurinacional), seguiré trabajando vía plataformas virtuales”, informó Copa a través de su cuenta de Twitter.

La presidente del Senado boliviano había informado hace dos días que se iba a someter a un aislamiento voluntario como medida preventiva hasta obtener los resultados de la prueba de la COVID-19.

La presidente interina de Bolivia, Jeanine Áñez, ha mandado un mensaje de apoyo a Copa a través de la misma red social en “estos duros momentos”. “Le deseo una pronta recuperación. Fuerza y que Dios la bendiga”, ha expresado.

Áñez anunció también su positivo en coronavirus el jueves, después de que tres de sus ministros, Eidy Roca, Jorge Fernando Oropeza y Yerko Núñez, contrajeran la enfermedad.

“Junto con todo mi equipo hemos estado trabajando durante todo este tiempo y dado que en la última semana dos de ellos dieron positivo por coronavirus, me hice la prueba y también he dado positivo”, explicó la mandataria.

Hasta el momento, el Ministerio de Salud boliviano ha confirmado más de 44.000 casos y el número de fallecidos supera los 1.630. En este contexto, el Gobierno ha decidido aplazar al reinicio de los vuelos internacionales ya que las autoridades sanitarias prevén que el pico de la pandemia se registre en el mes de septiembre.

“Estamos trabajando en la apertura de las fronteras aéreas para las salidas y llegadas de vuelos internacionales. Tomar una decisión se hace difícil ahora”, ha sostenido el viceministro de Transportes, Julio Linares, según recoge el diario El Deber.

(Con información de Europa Press)

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

El médico de Jeanine Áñez dio su primer reporte luego de confirmar que tiene coronavirus

Bolsonaro usa su contagio de coronavirus como arma política