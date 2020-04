No obstante, este problema no solo tiene lugar en Brasil. Un estudio realizado por el Financial Times y publicado el domingo señaló que, luego de analizar estadísticas de 14 páises, concluyó que hay 122.000 fallecimientos por encima de los niveles considerados normales. Ello implica que el balance de fallecidos a nivel global podría ser al menos un 60% más alto al reportado en los recuentos oficiales.