Pero Lacalle no es el único gobernante que tuvo este tipo de enfrentamientos con los docentes. El ex presidente José Mujica también tuvo que solucionar la protesta del 4 de marzo de 2013 por el mal estado de los edificios de muchos centros educativos y el reclamo de un aumento salarial. Además, los sindicatos criticaron a Mujica por sus dichos en una entrevista con la publicación Correo Socialista: “Antes de empezar este año ya nos estaban anunciando que iban a parar porque esto o lo otro no servía. Pará un poquito, ¿por qué castigás a los chiquilines? Vení a romper todo al gobierno pero no me dejes a los niños en pelotas”.