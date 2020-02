Evo Morales anunció este lunes que su abogado y ex ministro de Interior ingresó a la embajada argentina en La Paz para ponerse “a buen recaudo”, tras denunciar que el gobierno transitorio de Jeanine Áñez intentó detenerlo. No obstante, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, desmintió al ex mandatario y aclaró que no existe orden de detención contra Wilfredo Chávez.