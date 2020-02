La reunión, en la que estuvieron la presidenta transitoria de Bolivia y candidata de Juntos, Jeanine Añez, el representante de CC y ex presidente Carlos Mesa, el aspirante al Palacio de Gobierno y también ex mandatario, Jorge Quiroga, y los nuevos protagonistas de la política y los comicios bolivianos, el ex cívico Luis Fernando Camacho y el pastor evangélico surcoreano, Chi Hyung Chung, también contó en la primera parte con los ex prefectos y ex asilados políticos Manfred Reyes Villa, Leopoldo Fernández y Mario Cossio. Fue este espacio inicial en el que hubo mayor tensión, sobre todo por los reclamos de todos los candidatos a la Presidenta transitoria por la decisión de su participación en las elecciones del 3 de mayo.