El también analista Walter Mur es de la idea de que en una elección democrática y transparente, lo vital es que la ciudadanía tenga opciones.”El país necesita dejar de pensar en blanco o negro. Hay que aprender a apreciar el valor de los grises. Es la negociación, no las mayorías apabullantes, la herramienta fundamental de gobernabilidad democrática. Debe dejarse atrás el miedo y debe permitirse que el voto defina el peso específico que cada partido tendrá en el siguiente periodo. Los pactos son más positivos luego de la votación, como señal de que la gobernabilidad no estará en manos de alguien en particular, sino sobre la base de acuerdos y objetivos concretos de Gobierno. El frente único no siempre garantiza estabilidad democrática. Bolivia necesita que su diversidad política interactúe, en todo momento dentro del sistema, no fuera de él”, sostuvo.