El ex presidente de Bolivia Evo Morales brindó una conferencia de prensa en Buenos Aires, lugar en el que se encuentra bajo condición de refugiado. Luego de que el ministro del Interior del gobierno interino de su país, Arturo Murillo, dijera que en las “próximas horas” saldrá una orden de captura en su contra, el ex jefe de Estado sostuvo: “No tengo miedo a la detención. ¿Cuántas veces he sido detenido y procesado?”.