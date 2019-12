Dado que también el vicepresidente Álvaro García Linera, la presidenta del Senado Adriana Salvatierra y el presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, renunciaron junto a Morales, el cargo de presidenta provisional recayó en la vicepresidenta del Senado, Jeanine Áñez Chávez, a la espera de que haga un llamado a nuevas elecciones, en las que el ex presidente no participará como candidato y para las cuales aún no hay fecha.