La decisión del nuevo Gobierno argentino de otorgar refugio político al ex presidente Evo Morales y de no reconocer a la presidenta de la transición, Jeanine Añez, es vista como una “actitud inamistosa” por algunos de los políticos opositores al jefe del MAS. El senador y ex candidato presidencial de Bolivia Dice No, Oscar Ortiz, que lidera la comisión de constitución del Senado, clave en la transición hacia las nuevas elecciones, opinó que el recibimiento y apoyo del gobierno de Alberto Fernández a Morales hace más difícil la relación política con Bolivia, aunque todos los compromisos comerciales de ambos países deben ser cumplidos escrupulosamente.