“Evo renunció porque sabía que el pueblo boliviano no aceptaría una elección fraudulenta, con serias irregularidades como ‘alteraciones en las actas y falsificación de firmas’ por parte de sus funcionarios electorales. Su versión puede cambiar, pero los hechos, no. No al fraude”, publicó Kozak en su cuenta de Twitter en horas de la mañana luego de que se conociera que Morales había ingresado a la Argentina en calidad de refugiado político.