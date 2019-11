Morales, consultado acerca del papel del Alto Mando Militar en su salida del último domingo, defendió a la institución e indicó que no todos sugirieron su salida. “Las Fuerzas Armadas, faltando horas (sic), me piden la renuncia. Fueron los comandantes, no todas las Fuerzas Armadas, quienes se prestaron al golpe de estado de la derecha”, comentó el depuesto presidente como consecuencia del descontento popular. “Los subalternos se rebelaron”, reveló el ex jefe sindical.