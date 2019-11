El senador y ex candidato presidencial opositor Óscar Ortiz ha demandado este domingo que el presidente Evo Morales no participe en la nuevas elecciones anunciadas por el propio Morales este domingo a raíz de las irregularidades denunciadas por la misión de la Organización de Estado Americanos (OEA). Sin embargo, la cabeza visible de la oposición, el candidato presidencial Carlos Mesa, por el momento no se ha pronunciado.