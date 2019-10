“El cargo que usted ocupa no se lo debe al Gobierno de turno, recuerde que es el estado, es decir todos los bolivianos, quienes hemos venido aportando económicamente para que usted pueda hacer una carrera profesional y llegar hasta donde ha llegado, por ello usted no puede, ni debe olvidar que es un servidor público, por tanto se debe al pueblo, no al partido de Gobierno”, señala el comunicado.