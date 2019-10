-Ya lo he expresado varias veces y no tengo problemas en señalar lo que se desprende del contundente informe realizado por la ex Presidenta Bachelet: en la Venezuela actual se violan derechos humanos y se ha consolidado un régimen de características dictatoriales. Dicho esto, me afilio fuertemente a la postura que viene sosteniendo actualmente nuestra cancillería, conjuntamente con algunos países de la región y de Europa: las acciones de la comunidad internacional en relación a Venezuela tienen que servir para aportar caminos de salida que generen el menor impacto sobre el pueblo venezolano, por lo que preferimos evitar caminos que apunten a repetir rótulos que generen mayores polarizaciones y enfrentamientos internos en Venezuela.