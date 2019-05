-Yo creo que no es bueno que se ponga todo en una misma bolsa. Fueron situaciones muy diferentes, procesos muy diferentes. Lo que pasó en Argentina y lo que pasó en Uruguay. Acá en Uruguay todo se hizo "a la uruguaya". Los guerrilleros estuvieron presos, cumplieron su condena, salieron, con el tiempo llegaron a ser presidentes, ministros, legisladores. Fue un proceso totalmente diferente al que se vivió en Argentina. No voy a juzgar lo que hizo Argentina con quienes participaron de ese enfrentamiento en los años 70. Creo que no corresponde que se ponga todo lo que ocurrió en la región en la misma bolsa. No fue lo mismo lo que pasó en Uruguay, que lo que pasó en Chile, Argentina, Paraguay o Brasil.