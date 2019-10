“Mi único pensamiento es trabajar por este pueblo, que es la síntesis de la bolivianidad. Me comprometo a no defraudar la confianza. No nos van a robar el triunfo del 20 de octubre. Empieza una lucha intensa y continua. Este tiempo es nuestro y no es una elección cualquiera.Vamos a luchar contra los tiranos que nos quieren robar la victoria”, sostuvo Gustavo Pedraza.