“Exigimos los derechos y recibí un gas en el rostro y alguien se acercó, no logré verlo y me dio un golpe en la cabeza queriendo causar una mayor herida”, denunció Albarracín en un video difundido en las redes sociales. “Yo quiero decirle al MAS (el partido de Morales) que su dictadura no va a durar y que este pueblo que está aquí no le va a permitir que sigan cometiendo atropellos. ¡Viva la democracia!”, agregó.