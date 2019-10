Entre las conclusiones de la forense Heydi Trujillo, no existen mayores evidencias físicas en la víctima que demuestren el delito por el cual se procesa a Darthés en Nicaragua. Por ejemplo, no hay evidencias de uso de fuerza en la víctima. No hay evidencia de embarazo y tampoco de enfermedad de transmisión sexual. No hay presencia de lesiones físicas.