Otra muestra de las limitaciones económicas del fútbol boliviano son los honorarios de los árbitros. Uno con la insignia FIFA gana alrededor de 2.800 bolivianos (400 dólares) por partido, en tanto que uno que no tiene esa jerarquía recibe unos 1.600 bolivianos (poco más de 200 dólares), según el ex árbitro Pedro Saucedo. Hay recaudaciones de los clubes por entradas que no alcanzan ni para los honorarios de los jueces.