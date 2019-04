Monseñor Waldemar Stanislaw Sommertag, el nuncio apostólico, comunicó este miércoles la decisión oficial de trasladar a Báez al Vaticano. "Yo no he pedido salir de Nicaragua, quiero dejar en claro que mi corazón ha estado siempre aquí, en mi tierra, en medio de mi pueblo", dijo el obispo tras conocer la decisión. "No sé lo que me espera, el papa solo me ha pedido que vaya". La salida se concretaría después de la pascua.