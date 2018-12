"Estoy solita, tirada en un sitio terrible. No me puedo mover, por favor. Ayúdeme urgente, urgente. No me puedo mover", dijo en la madrugada del 24 de mayo de 2012 Rosa Elvira Cely a la línea de emergencias colombiana. Había sido golpeada, violada, apuñalada, torturada y empalada por Javier Velasco Valenzuela en el Parque Nacional de Bogotá.