"No tenemos identificada a la persona, no sabemos si fue de día, de noche, de tarde. Necesitamos esos datos para saber quien estaba de turno en ese horario porque cada día hay tres turnos de camaristas, de seguridad y de recepción. No podemos descartar a nadie. La mayoría ya no está, en hotelería hay mucha rotación, sobre todo en esos puestos, pero sabemos quien trabajaba con nosotros en qué fecha específica", agrega.