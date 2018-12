De acuerdo a la Sociedad Brasileña de Cirugía Plástica, Murakami no reunía las calificaciones como para ejercer la especialidad. "Aunque parece un procedimiento simple y sin riesgos, lo que hemos visto en nuestras clínicas es que los pacientes acuden a nosotros con complicaciones derivadas de profesionales que no son especialistas. Este producto no es una sustancia absorbible y causa una reacción inflamatoria. Es imperativo enfatizar que las personas nunca deben realizar estos procedimientos con aquellos que no son especialistas", dijo Sérgio Conceição, director de la asociación.