Sobre su futura gestión, el ex juez, quien ayudó a destapar el mayor escándalo de corrupción en la historia de Brasil, reiteró que no podía "rechazar" la oportunidad de ser ministro para trabajar por la "mejoría del cuadro general de la Justicia y la Seguridad Pública" en el país y para ello señaló que es importante "avanzar" y no quedarse en el pasado.