Antes de ingresar a prisión, el ex titular del Ministerio Público se declaró inocente y dijo ser un perseguido. "Alguien quería verme en Tacumbú y lo ha conseguido. No sé si se trata de una vendetta, pero de alguien viene la orden de que sí o sí debo estar preso", manifestó a los medios de prensa el ex Fiscal General.