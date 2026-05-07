América Latina

Conmoción en Brasil: una estudiante de 13 años disparó en su colegio y causó dos muertes

El ataque armado, que sacudió al estado de Acre, terminó con dos empleadas de la institución educativa fallecidas, dos personas heridas y la suspensión de clases, mientras el gobierno dispone equipos de contención y asistencia psicológica

Guardar
Google icon
El tiroteo en una escuela pública de Rio Branco, Acre, conmociona a la comunidad educativa de Brasil (REUTERS/Sergio Vale)
El tiroteo en una escuela pública de Rio Branco, Acre, conmociona a la comunidad educativa de Brasil (REUTERS/Sergio Vale)

El estado de Acre, al oeste de Brasil en la frontera con Perú, se encuentra totalmente revolucionado y conmocionado por un ataque armado protagonizado por una estudiante de 13 años. La escuela pública Instituto Sao Jose en Rio Branco, capital del distrito, perdió la tranquilidad luego de que el tiroteo dejara un saldo de dos empleadas muertas, que perdieron la vida en el lugar.

Asimismo, confirmaron que hay otras dos heridas: una trabajadora y una nena de 11 años, quien recibió el impacto de bala en una de sus piernas. El hecho ocurrió el martes 5 y la agresora fue detenida luego de admitir su responsabilidad en los hechos.

PUBLICIDAD

La joven, que era alumna de la institución, irrumpió en el pasillo que conduce al despacho del director y allí realizó varios disparos. Tras la tragedia, la menor optó por entregarse voluntariamente a la policía, indicó Associated Press. El arma utilizada, una pistola calibre .380, pertenecía a su tutor legal. Medios locales reportaron que se trataba del padrastro de la adolescente, quien fue arrestado junto a su hijastra. Según el teniente coronel Felipe Russo, de la policía militar de Acre, se ha identificado a otros estudiantes que podrían haber colaborado con la atacante.

El saldo del tiroteo incluye dos trabajadoras fallecidas y una menor de 11 años herida por impacto de bala (REUTERS/Sergio Vale)
El saldo del tiroteo incluye dos trabajadoras fallecidas y una menor de 11 años herida por impacto de bala (REUTERS/Sergio Vale)

La escena resultó caótica tanto dentro como fuera del centro escolar. Testigos describieron escenas de pánico, con estudiantes intentando saltar un muro de seis metros para huir y otros refugiándose en un hotel contiguo, mientras afuera se vivían momentos de dolor entre familiares y personal educativo. Imágenes difundidas por medios locales mostraron a una mujer mientras era evacuada en camilla y personas abrazándose entre lágrimas.

PUBLICIDAD

La respuesta de las autoridades de Brasil

La estudiante de 13 años detenida tras un ataque armado en el Instituto Sao Jose reconoció su responsabilidad (REUTERS/Sergio Vale)
La estudiante de 13 años detenida tras un ataque armado en el Instituto Sao Jose reconoció su responsabilidad (REUTERS/Sergio Vale)

Los oficiales actuaron con rapidez tras el tiroteo en el Instituto Sao Jose. El gobierno de Acre confirmó mediante un comunicado que la estudiante de 13 años fue detenida poco después de los disparos, luego de que admitiera su responsabilidad en el ataque. La policía informó que el arma empleada pertenecía al tutor legal de la menor.

El gobierno estatal expresó públicamente su solidaridad con las familias afectadas, la comunidad escolar y los profesionales de la educación impactados por lo sucedido. La gobernadora de Acre, Mailza Assis, manifestó: “El estado expresa su profunda solidaridad con las familias de las víctimas, la comunidad escolar del Instituto Sao Jose y todos los profesionales de la educación afectados por este incidente”, recogió NBC News.

El gobierno de Acre expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y la comunidad escolar tras el ataque (REUTERS/Sergio Vale)
El gobierno de Acre expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y la comunidad escolar tras el ataque (REUTERS/Sergio Vale)

Como medida inmediata, las clases fueron suspendidas durante tres días en todas las escuelas del estado. Además, se movilizaron equipos de apoyo psicológico para asistir a estudiantes y docentes, informó Associated Press. Las autoridades no revelaron la identidad de las víctimas ni de la atacante, en resguardo de los involucrados y sus familiares.

Los ataques escolares en aumento en Brasil

En los últimos años, el país vecino ha registrado un notable incremento en los ataques armados dentro de instituciones educativas. Las autoridades y especialistas han advertido sobre una tendencia preocupante, que ha expuesto la vulnerabilidad de niños, adolescentes y personal escolar en diferentes regiones del país.

Equipos de apoyo psicológico fueron movilizados para atender a estudiantes y docentes afectados por la tragedia (REUTERS/Sergio Vale)
Equipos de apoyo psicológico fueron movilizados para atender a estudiantes y docentes afectados por la tragedia (REUTERS/Sergio Vale)

Entre los episodios más recientes, se destaca el tiroteo ocurrido en septiembre de 2025, donde dos adolescentes murieron y otros tres resultaron heridos en una escuela del estado de Ceará. En octubre de 2023, otro ataque en una escuela de São Paulo dejó un estudiante de 17 años muerto y tres más heridos. También en 2023, un adolescente hirió con arma blanca a cuatro compañeros en Minas Gerais, y en abril de ese año, un hombre de 25 años ingresó a una guardería en Santa Catarina y mató a cuatro niños de entre 3 y 7 años con un hacha, recogió France 24.

Las clases en todas las escuelas de Acre fueron suspendidas durante tres días tras el tiroteo (REUTERS/Sergio Vale)
Las clases en todas las escuelas de Acre fueron suspendidas durante tres días tras el tiroteo (REUTERS/Sergio Vale)

En 2022, la violencia volvió a golpear cuando un exalumno armado con una pistola semiautomática y un revólver mató a cuatro personas e hirió a 12 en dos escuelas del país. Según la policía, el responsable llevaba una esvástica en su chaleco y planificó los ataques durante dos años, indicó CBS News.

La seguidilla de hechos violentos ha impulsado la adopción de protocolos de seguridad y la intervención de equipos especializados en apoyo psicológico. Los organismos estatales han resaltado la importancia de fortalecer la prevención y la contención ante situaciones de riesgo en el ámbito escolar.

Google icon

Temas Relacionados

BrasilTiroteoMundoNewsroom BUEAmérica

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Chile descartó que el contagio de hantavirus en el crucero MV Hondius se haya originado en el país

Según un comunicado emitido por el Ministerio de Salud, “los casos reportados como primarios transitaron por Chile en un periodo que no corresponde de incubación”

Chile descartó que el contagio de hantavirus en el crucero MV Hondius se haya originado en el país

La subida de precios de materias primas reduce la competitividad industrial dominicana en un 20%

El reciente informe de la Asociación de Industrias de la República Dominicana advierte que la presión de los mercados internacionales impacta el empleo y las exportaciones, afectando el entorno empresarial en el primer trimestre de 2026

La subida de precios de materias primas reduce la competitividad industrial dominicana en un 20%

La formación de guardias penitenciarios en Guatemala avanza en busca de elevar estándares en cárceles de máxima seguridad

El inicio de las siguientes etapas contempla notificar a los aspirantes seleccionados para integrarse a la formación, en busca de fortalecer la transparencia y profesionalización en las prisiones guatemaltecas

La formación de guardias penitenciarios en Guatemala avanza en busca de elevar estándares en cárceles de máxima seguridad

Llegada de turistas a Panamá crece 19% en el primer trimestre

El crecimiento del turismo internacional y el auge de congresos elevan la ocupación hotelera en la capital.

Llegada de turistas a Panamá crece 19% en el primer trimestre

El Salvador confía en salir de la lista corta de la OIT: ‘Tenemos 97% de probabilidad’, destaca ministro Rolando Castro

El ministro de Trabajo, Rolando Castro, aseguró que el país podría quedar fuera de la observación internacional tras más de una década y así abrir nuevas oportunidades para la llegada de inversión extranjera

El Salvador confía en salir de la lista corta de la OIT: ‘Tenemos 97% de probabilidad’, destaca ministro Rolando Castro
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Paloma Valencia dijo que siente orgullo por su fórmula vicepresidencial Juan Daniel Oviedo: “Es un hombre pro e inteligente”

Paloma Valencia dijo que siente orgullo por su fórmula vicepresidencial Juan Daniel Oviedo: “Es un hombre pro e inteligente”

Hantavirus, última hora del brote en el crucero MV Hondius y su llegada a Canarias, en directo | La OMS eleva el número de casos oficiales de hantavirus a cinco y confirma que es “posible” que se notifiquen más

Robo, tiroteo y persecución en Lanús: motochorros le robaron a un vecino y desaparecieron por los pasillos del barrio

El Día de la Madre es considerado como uno de los más violentos del año: estas son las razones

El famoso tenor José Carreras se despide en Colombia: estas son las fechas de sus conciertos en Cali y Bogotá

INFOBAE AMÉRICA

Agencias meteorológicas alertan por posible “super El Niño” que podría impactar al mundo en 2026

Agencias meteorológicas alertan por posible “super El Niño” que podría impactar al mundo en 2026

Falso vacío: logran recrear en el laboratorio el posible cambio radical del universo

La formación de guardias penitenciarios en Guatemala avanza en busca de elevar estándares en cárceles de máxima seguridad

Brote de hepatitis A en Gales: las autoridades piden a los padres extremar el lavado de manos de los niños

Llegada de turistas a Panamá crece 19% en el primer trimestre

ENTRETENIMIENTO

Malevo celebra 10 años: del malambo tradicional a los grandes escenarios del mundo

Malevo celebra 10 años: del malambo tradicional a los grandes escenarios del mundo

"Megan Thee Stallion es un personaje": la confesión de la artista sobre su vida privada

Kesha y sus amuletos extremos: del colgante de placenta a colecciones insólitas con dientes de sus seres queridos

Bonnie Tyler, ícono de los años 80, fue hospitalizada tras cirugía de emergencia en Portugal

El homenaje de Jane Fonda tras la muerte de Ted Turner, su “exmarido favorito”: “Lo amé con todo mi corazón”