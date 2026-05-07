Conmoción en Brasil: una estudiante de 13 años disparó en su colegio y causó dos muertes

El tiroteo en una escuela pública de Rio Branco, Acre, conmociona a la comunidad educativa de Brasil (REUTERS/Sergio Vale)

El estado de Acre, al oeste de Brasil en la frontera con Perú, se encuentra totalmente revolucionado y conmocionado por un ataque armado protagonizado por una estudiante de 13 años. La escuela pública Instituto Sao Jose en Rio Branco, capital del distrito, perdió la tranquilidad luego de que el tiroteo dejara un saldo de dos empleadas muertas, que perdieron la vida en el lugar.

Asimismo, confirmaron que hay otras dos heridas: una trabajadora y una nena de 11 años, quien recibió el impacto de bala en una de sus piernas. El hecho ocurrió el martes 5 y la agresora fue detenida luego de admitir su responsabilidad en los hechos.

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La joven, que era alumna de la institución, irrumpió en el pasillo que conduce al despacho del director y allí realizó varios disparos. Tras la tragedia, la menor optó por entregarse voluntariamente a la policía, indicó Associated Press. El arma utilizada, una pistola calibre .380, pertenecía a su tutor legal. Medios locales reportaron que se trataba del padrastro de la adolescente, quien fue arrestado junto a su hijastra. Según el teniente coronel Felipe Russo, de la policía militar de Acre, se ha identificado a otros estudiantes que podrían haber colaborado con la atacante.

El saldo del tiroteo incluye dos trabajadoras fallecidas y una menor de 11 años herida por impacto de bala (REUTERS/Sergio Vale)

La escena resultó caótica tanto dentro como fuera del centro escolar. Testigos describieron escenas de pánico, con estudiantes intentando saltar un muro de seis metros para huir y otros refugiándose en un hotel contiguo, mientras afuera se vivían momentos de dolor entre familiares y personal educativo. Imágenes difundidas por medios locales mostraron a una mujer mientras era evacuada en camilla y personas abrazándose entre lágrimas.

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La respuesta de las autoridades de Brasil

La estudiante de 13 años detenida tras un ataque armado en el Instituto Sao Jose reconoció su responsabilidad (REUTERS/Sergio Vale)

Los oficiales actuaron con rapidez tras el tiroteo en el Instituto Sao Jose. El gobierno de Acre confirmó mediante un comunicado que la estudiante de 13 años fue detenida poco después de los disparos, luego de que admitiera su responsabilidad en el ataque. La policía informó que el arma empleada pertenecía al tutor legal de la menor.

El gobierno estatal expresó públicamente su solidaridad con las familias afectadas, la comunidad escolar y los profesionales de la educación impactados por lo sucedido. La gobernadora de Acre, Mailza Assis, manifestó: “El estado expresa su profunda solidaridad con las familias de las víctimas, la comunidad escolar del Instituto Sao Jose y todos los profesionales de la educación afectados por este incidente”, recogió NBC News.

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El gobierno de Acre expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y la comunidad escolar tras el ataque (REUTERS/Sergio Vale)

Como medida inmediata, las clases fueron suspendidas durante tres días en todas las escuelas del estado. Además, se movilizaron equipos de apoyo psicológico para asistir a estudiantes y docentes, informó Associated Press. Las autoridades no revelaron la identidad de las víctimas ni de la atacante, en resguardo de los involucrados y sus familiares.

Los ataques escolares en aumento en Brasil

En los últimos años, el país vecino ha registrado un notable incremento en los ataques armados dentro de instituciones educativas. Las autoridades y especialistas han advertido sobre una tendencia preocupante, que ha expuesto la vulnerabilidad de niños, adolescentes y personal escolar en diferentes regiones del país.

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Equipos de apoyo psicológico fueron movilizados para atender a estudiantes y docentes afectados por la tragedia (REUTERS/Sergio Vale)

Entre los episodios más recientes, se destaca el tiroteo ocurrido en septiembre de 2025, donde dos adolescentes murieron y otros tres resultaron heridos en una escuela del estado de Ceará. En octubre de 2023, otro ataque en una escuela de São Paulo dejó un estudiante de 17 años muerto y tres más heridos. También en 2023, un adolescente hirió con arma blanca a cuatro compañeros en Minas Gerais, y en abril de ese año, un hombre de 25 años ingresó a una guardería en Santa Catarina y mató a cuatro niños de entre 3 y 7 años con un hacha, recogió France 24.

Las clases en todas las escuelas de Acre fueron suspendidas durante tres días tras el tiroteo (REUTERS/Sergio Vale)

En 2022, la violencia volvió a golpear cuando un exalumno armado con una pistola semiautomática y un revólver mató a cuatro personas e hirió a 12 en dos escuelas del país. Según la policía, el responsable llevaba una esvástica en su chaleco y planificó los ataques durante dos años, indicó CBS News.

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La seguidilla de hechos violentos ha impulsado la adopción de protocolos de seguridad y la intervención de equipos especializados en apoyo psicológico. Los organismos estatales han resaltado la importancia de fortalecer la prevención y la contención ante situaciones de riesgo en el ámbito escolar.