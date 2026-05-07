República Dominicana

La subida de precios de materias primas reduce la competitividad industrial dominicana en un 20%

El reciente informe de la Asociación de Industrias de la República Dominicana advierte que la presión de los mercados internacionales impacta el empleo y las exportaciones, afectando el entorno empresarial en el primer trimestre de 2026

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El aumento del costo de materias primas redujo la competitividad industrial de República Dominicana en un 20% durante el primer trimestre de 2026, según la AIRD. (Foto cortesía AIRD)
El aumento del costo de materias primas redujo la competitividad industrial de República Dominicana en un 20% durante el primer trimestre de 2026, según la AIRD. (Foto cortesía AIRD)

El aumento sostenido en el costo de materias primas ha provocado que la competitividad industrial de la República Dominicana se reduzca en un 20% durante el primer trimestre de 2026, de acuerdo con los resultados más recientes de la Encuesta de Coyuntura Industrial elaborada cada trimestre por la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD).

Esta variable no solo encabeza el ranking de factores que afectan a la industria nacional, sino que también revela un fenómeno persistente: la presión de los mercados internacionales y los precios de insumos sigue siendo el obstáculo primordial para el sector productivo dominicano, con efectos directos sobre el empleo, pero también en las exportaciones.

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El informe de la AIRD identifica que, tras el costo de las materias primas, otros factores de alto impacto son la competencia desleal (15%) y el bajo nivel de actividad económica (13%), combinando efectos de mercado y debilidad de la demanda interna.

Estos tres elementos concentran el 48% de las causas que restan competitividad, lo que evidencia que la capacidad de las empresas para competir se ve limitada fundamentalmente por estructurales ligados a costos y condiciones de mercado, según la medición del organismo gremial.

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Durante los primeros tres meses de 2026, componentes adicionales como la competencia de productos importados(9%), junto al costo y suministro de energía eléctrica (7%) y los precios de los combustibles (7%), también impactaron de manera relevante en la competitividad, según indica la Encuesta de Coyuntura Industrial.

Por contraste, problemas como el contrabando, los procedimientos aduanales y la permisología tuvieron efectos mínimos, con incidencias entre 0% y 2%, muy por debajo de los factores de costo.

La industria manufacturera en Colombia muestra un crecimiento de apenas 0,7% y ventas en caída del 0,4% durante noviembre de 2025, según datos del Dane y la Andi - crédito iStock
La presión de los mercados internacionales y de los precios de insumos representa el principal obstáculo para la industria nacional dominicana. - crédito iStock

Las industrias dominicanas generan uno de cada cinco empleos en el país

El efecto directo de estas condiciones se refleja en la estructura actual del mercado laboral dominicano. Según los datos publicados por la AIRD, la industria incluyendo manufactura, minería y construcción representa el 19.2% del empleo nacional, lo que implica que aproximadamente uno de cada cinco puestos de trabajo en República Dominicana depende de la actividad industrial. Mientras tanto, el sector servicios concentra el 73.4% del total y la agricultura, el 7.4%.

La industria de zonas francas constituye uno de los pilares de la economía. Más de 800 empresas operan bajo este régimen, especializadas en la producción de dispositivos médicos, electrónicos, confecciones textiles, agroindustria, tabaco, alcohol y servicios logísticos.

Este sector genera más de 200,000 empleos directos y aporta el 73% de las exportaciones nacionales, con Estados Unidos y Europa como mercados principales.

La minería ocupa un lugar central en la matriz productiva, con la mina Pueblo Viejo destacando como una de las mayores productoras de oro en América Latina.

Junto con la siderurgia, encabezada por empresas como Metaldom, y el procesamiento de azúcar y cemento, la minería contribuye de manera significativa al Producto Interno Bruto y a las exportaciones dominicanas.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La competencia desleal y el bajo nivel de actividad económica afectan a la competitividad industrial, sumando un impacto conjunto del 28% según la Encuesta de Coyuntura Industrial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el ámbito agroindustrial, aunque ha cedido participación en el Producto Interno Bruto en los últimos años, el sector sigue siendo fundamental para el empleo rural y el sustento de comunidades agrícolas, con productos como azúcar, café, cacao, tabaco, arroz, banano y piña entre los más relevantes. La agroindustria aporta insumos imprescindibles para la industria orientada a la exportación y constituye un complemento clave del entramado productivo nacional.

La AIRD precisa que el estudio evalúa un total de quince factores determinantes para la competitividad industrial.

El informe de coyuntura correspondiente al primer trimestre de 2026 muestra que el costo de materias primas, la competencia desleal y el bajo nivel de actividad económica explican la mayor parte de los desafíos que enfrentan las empresas industriales dominicanas. El reporte sitúa a la industria nacional como un actor crucial para el desarrollo económico y el equilibrio social en la República Dominicana.

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