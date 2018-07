La carta de Alberto Fujimori, a días de cumplir 80 años: "Que la historia me juzgue"

"En los contados años que me quedan me dedicaré a tres objetivos: unir a mi familia, (a) mejorar en lo que pueda mi salud y (a) hacer un balance equilibrado y sereno de mi vida", expresó el ex mandatario peruano en una misiva