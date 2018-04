María Gómez se unió a las protestas antes. "Me uní a las marchas desde que inició la protesta de los estudiantes de la UCA contra la negligencia del gobierno ante el incendio de la Reserva Biológica Indio Maíz, desde ese momento hemos realizado grupos y asistido a las recientes. Esto lo he hecho porque quiero un país diferente donde las autoridades protejan nuestro patrimonio y no a una familia. No quiero heredar a mi hijo un país negligente, corrupto y violento".