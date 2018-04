Pues bien, creo que tanto el TRF4, como Moro, el Lava Jato y O'Globo, tienen un sueño recurrente. El sueño es que primero el golpe no terminó con Dilma. El golpe sólo va a concluir cuando ellos logren convencer de que Lula no pueda ser candidato a la presidencia de la república en 2018. No es que yo voy a ser… Ellos no quieren que participe porque existe la posibilidad de que cada uno elija… Ellos no quieren a Lula de vuelta porque el pobre en su cabeza no puede tener derecho. El pobre no puede comer carne de primera. El pobre no puede viajar en avión. El pobre no puede ir a la universidad. El pobre nació, según su lógica, para comer y tener cosas de segunda categoría.