Sin embargo, no parece lo más probable que intente embarcarse en un plan de destrucción. Sería muy costoso, podría terminar fracasando y quizás ni siquiera le interese particularmente. "Cuando Piñera señaló que iba a recortar algunos gastos sociales fue muy criticado y se tuvo que desdecir. Guillier dice que su triunfo sería un retroceso en las políticas de Bachelet, pero yo creo que no. Esas políticas ya se hicieron y sería imposible revertir procesos como el avance hacia una educación gratuita. Piñera va a continuar con lo hecho, pero va a tratar de gestionar mejor los gastos. A pesar de ser un candidato de derecha, él no es muy de derecha, toda la vida fue demócrata cristiano. No es alguien que vaya a decir que de ahora en adelante la economía va a ser absolutamente privada y el Estado se va a reducir", dijo a Infobae el politólogo Miguel Ángel López Varas, profesor del INAP.