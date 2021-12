Gabriel Boric arma su gabinete: Hacienda, la clave para llevar tranquilidad

El presidente electo, Gabriel Boric, se reunió con los integrantes de la Convención Constitucional. En la imagen, con su presidenta, Elisa Loncón.

Tras el triunfo presidencial, Gabriel Boric ya piensa en cómo conformará su gabinete de gobierno. “Trabajaremos con las mejores y los mejores para poder tener un gabinete que esté a la altura de los desafíos que tenemos en el país”, dijo durante una visita a la Convención Constitucional.

“Estoy escuchando las señales económicas como la voz de los chilenos y chilenas. Eso sabremos conciliarlo para tener un gabinete que esté a la altura de los tremendos desafíos que tenemos”, recalcó. En este sentido, analistas coinciden en que, al menos en hacienda, “tiene que ser alguien que converse con todos los agentes del mercado”.

De esta forma, Boric reiteró lo dicho ayer tras su cita con el presidente Sebastián Piñera en La Moneda, donde señaló que conformará “un gabinete paritario, que incorpore diferentes miradas, que tenga diferentes experiencias porque tenemos que conocer y ser parte de los sueños, esperanzas y también de los temores de los chilenos y chilenas”. Tras la reunión en le palacio de gobierno, planteó que “seguro que varios de ellos serán independientes”, aunque reconoció que ha sostenido discusiones con los partidos que le apoyaron y que el proceso para los nombramientos no sería “una lógica de cuotas” ni de “imposición”, añadiendo que “me gustaría mucho contar con gente de regiones”.

Aunque tras la reunión con Piñera declinó dar nombres, Boric aseguró que “es importante para el país otorgar certezas” sobre todo a los inversionistas y a los mercados, por lo que “haremos todo lo posible para que los procesos sean rápidos y llevar adelante un proceso de chequeo y contrachequeo, es importante no equivocarse porque la confianza y la visión de Chile hacia el mundo están en juego. Haremos los esfuerzos por hacerlo lo antes posible”, dijo el exlíder estudiantil. Reconoció asimismo que “estamos iniciando las conversaciones” y espera entregar los nombres en no más de un mes desde el balotaje. “El presidente Piñera en su segundo mandato nombró a su gabinete el 22 de enero, o sea, cerca de un mes después de las elecciones. Espero no superar ese plazo”, aseveró.

Tras la cita en La Moneda, Boric aclaró que “fue una reunión con altura de miras (...) Creo que hoy día estamos más conscientes de los tremendos desafíos que vamos tener que abordar”, afirmó. A la cita concurrió con su jefa de campaña, la ex presidenta del Colegio Médico Izkia Siches, y su coordinador político, el diputado de Revolución Democrática (RD) Giorgio Jackson.

Nuevo Gabinete

Sin duda una de las carteras que genera más expectativa es la de Hacienda. Aunque habían circulado algunos nombres que declinaron anticipadamente la opción -como la economista y académica que participó en el consejo asesor de la candidatura, Andrea Repetto-, expertos coinciden en que el electo mandatario debe dar señales al mercado, nombrando en el cargo a una persona dispuesta al diálogo. Para el gerente general de Empresas Golden, el analista Wilfredo Araya, “Boric tiene que calmar al mercado con el nombramiento de un ministro de Hacienda y uno de Economía más moderado, sobre todo teniendo en cuenta que uno de los focos del su programa de gobierno es hacer reformas estructurales. Esto implica que cuando se realice una reforma tributaria y el refinanciamiento de todo el programa de gobierno, todo eso se va a tener que ir a pelear al parlamento y hoy día el parlamente está prácticamente parejo”.

En conversación con Infobae, el analista profundizó señalando este criterio también debe ser aplicado a otras carteras, “no solamente en términos económicos, también en la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), social, trabajo, etc. que parecieran ser los más importantes, las personas que estén ahí ojalá no estén cargados de un partido político, que sean más moderados, una persona quizá independiente también, eso podría ser una buena señal”.

Posible nombre para Hacienda

El analista sostuvo que, tras el paso al costado de Repetto, una muy buena carta puede ser uno de los cercanos del electo mandatario, el economista del Frente Amplio Nicolás Grau, con quien son amigos desde la época universitaria. Araya destacó que se trata de un profesional joven, al igual que Boric. “Tiene 38 años y estudió en Pensilvania (EE.UU.), fue uno de los primeros que apoyó desde el círculo íntimo a quien fuera el candidato desde la primera vuelta y ha visto todo su proceso de transformación. Creo que podría ser una buena alternativa y es un nombre un poco más moderado dentro de las cartas que hay”, planteó Araya, reiterando que “la persona que ocupe este rol dentro del gabinete debe ser una persona que en capacidades técnicas sea muy potente pero que sea capaz de poner paños fríos a veces a lo convulsionado que puede existir”.

Asimismo, explicó que “el empresariado siempre va a querer tener a alguien con una mirada económica más a largo plazo y que pueda construir acuerdos en relación a la sustentabilidad del país. Si bien hoy día hay en el tapete demandas muy fuertes, hacer cambios profundos y de corto plazo puede significar un riesgo importante para el país no solamente en materias de riesgo a través de las clasificaciones, sino que también a través del endeudamiento”, por lo que “con tal de cumplir una promesa, se pueden cometer algunos errores”, recalcó.

Otro aspecto importante es que la ciudadanía “va a estar muy exigente con Boric. Por eso creo que aquí hay un rol no menor entre el ministro de Hacienda y el ministro de Economía que van a tener yo creo la misma importancia, y creo que el empresariado particularmente va a exigir y se va a poner del lado del desarrollo financiero, que tiene que ser sustentable en el largo tiempo”, por lo que “ésta persona, particularmente en Hacienda, tiene que ser alguien que converse con todos los agentes del mercado”.

Sobre a las reacciones económicas tras el triunfo de Boric, el analista aseveró que “más que una sobre reacción, los mercados no tenían contemplado la fuerte diferencia que iba a haber entre el primero y segundo lugar entre ambos candidatos”. “Nadie se atrevió a decir más de 10 puntos y eso fue lo que el mercado no tenía revisto y lo vimos ayer con el alza del dólar y con la caída en las acciones”, explicó el experto.

Araya concluyó que el gobierno ganador “va a estar marcado por la incertidumbre”. Al respecto, aclaró al respecto que “cuando se tenga que hablar de pensiones, cuando se tenga que hablar de que las isapres (instituciones de salud previsional) va a ser una especie de seguro complementario que lo más probable signifique un aumento del desempleo, cuando se cree el nuevo agente de administración de pensiones, todo eso de alguna manera va a tener incertidumbre cuando se coloque en la discusión… entonces finalmente este gobierno va a ser un gobierno que va a estar marcado por la incertidumbre no por ellos como persona, sino que más bien porque va a ir marcando hitos a lo largo de estos cuatro años, y cada hito es una duda de qué podría pasar potencialmente con el parlamento que tenemos actualmente, porque cualquier reforma estructural que se quiera realizar sin el apoyo del parlamento podría significar una convulsión social, que esa en definitiva no estaba considerada por el mercado”, aseveró.

