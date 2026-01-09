Irán encara una nueva jornada de movilizaciones sumido en un corte de Internet desde la noche del jueves

Irán encara este viernes una nueva jornada de movilizaciones contra la crisis económica y el empeoramiento del nivel de vida sumido en un corte de Internet desde la noche del jueves y tras el llamamiento a las protestas por parte de Reza Pahlevi, hijo del derrocado sah de Irán durante la Revolución Islámica de 1979.

La organización NetBlocks, dedicada a dar seguimiento a la conectividad a nivel internacional, ha apuntado este viernes que Irán lleva doce horas de corte, con la conectividad "al uno por ciento de los niveles habituales".

"Las autoridades impusieron un bloqueo de Internet a nivel nacional para suprimir las grandes manifestaciones mientras encubre las informaciones sobre brutalidad por parte del régimen", ha afirmado, antes de señalar que el objetivo es "dificultad el derecho de la población a comunicarse en un momento crítico".

Por ahora no hay informaciones sobre el alcance de las nuevas manifestaciones, en parte debido precisamente al corte de los servicios de Internet, tras más de una semana de protestas antigubernamentales que habrían dejado hasta ahora más de 30 muertos y más de 2.000 detenidos, según organizaciones civiles.

Pahlevi hizo a última hora del jueves un llamamiento a la población a "salir a las calles y, como un frente unido, corear sus demandas", al tiempo que criticó la decisión de Teherán de "cortar todas las líneas de comunicación", incluido el bloqueo de Internet. "La represión contra la población no quedará sin respuesta", dijo el hijo del derrocado sah.

"Gran nación de Irán, los ojos del mundo están sobre vosotros", apuntó en un mensaje en redes sociales, donde "advirtió" al líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, que "el mundo y el presidente de Estados Unidos (Donald Trump) vigilan de cerca". "Quiero dar las gracias al líder del mundo libre, Trump, por reiterar su promesa de hacer que el régimen rinda cuentas", agregó.

"Es hora de que otros, incluidos los líderes europeos, sigan su ritmo, rompan su silencio y actúen de forma más decisiva en apoyo al pueblo de Irán. Les pido que usen todos los recursos técnicos, financieros y diplomáticos para restaurar las comunicaciones del pueblo iraní para que su voz y su voluntad puedan ser escuchadas y vistas. No dejen que las voces de mis valientes compatriotas sean silenciadas", zanjó.

Hasta ahora, las protestas de los últimos años no han estado marcadas por los llamamientos de Pahlevi desde el exilio, dado que hay dudas sobre si su figura cuenta realmente con una base importante de apoyos dentro del país centroasiático tras la caída del régimen de su padre en la Revolución Islámica.

LAS ÚLTIMAS PROTESTAS

La caída del nivel adquisitivo de millones de ciudadanos iraníes --con caídas históricas del valor de la moneda nacional, el rial--, está en el origen de las protestas, que se producen además en pleno aumento de las sanciones de Estados Unidos que, junto a Israel, ha vuelto a apuntar hacia su programa nuclear, con bombardeos incluidos como los del pasado junio, que mataron a más de 1.100 personas.

Trump ha amenazado en varias ocasiones a Irán durante los últimos días en relación con la represión de las protestas y el jueves advirtió a Teherán con desatar el "infierno" si las fuerzas de seguridad "empiezan a matar gente". "Les he hecho saber que si empiezan a matar gente, como suelen hacer durante los disturbios, porque tienen muchos disturbios, si lo hacen, les vamos a dar un golpe muy duro", sostuvo.

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ordenó el miércoles a las fuerzas de seguridad que no actúen contra manifestantes pacíficos, si bien reclamó que se actúe contra los implicados en "disturbios", tal y como desveló el vicepresidente iraní, Mohamad Yafar Gaempaná, quien apeló a que haya "distinción" entre los manifestantes y los implicados en actos de violencia.

"La gente se está manifestando contra los precios elevados y el Gobierno reconoce la validez de esta protesta. Estamos discutiendo e interactuando con mercados y empresarios para resolver estos problemas", destacó Gaempaná, quien reseñó que las autoridades trabajan para activar "medidas serias contra los que causan escasez de bienes o aumentan los precios".

Por su parte, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, acusó a Israel de intentar "causar división" en el país centroasiático y sostuvo que tanto Israel como "funcionarios radicales" de Estados Unidos están "incitando a la violencia, el terrorismo y el asesinato", unas críticas que han sido reiteradas por Teherán durante las últimas horas.