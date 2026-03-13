Estados Unidos propone escoltar buques por el estrecho de Ormuz “en cuanto sea militarmente posible”

FOTO DE ARCHIVO: El petrolero Luojiashan anclado en Mascate, mientras Irán promete cerrar el Estrecho de Ormuz, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, en Mascate, Omán, el 7 de marzo de 2026 REUTERS/Benoit Tessier/Fotografía de archivo

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, declaró este jueves que la Marina estadounidense, posiblemente junto a una coalición internacional, escoltará los buques a través del estrecho de Ormuz en cuanto las condiciones militares lo permitan. El anuncio, hecho en una entrevista con Sky News, supone la primera confirmación pública de que Washington contempla escoltas navales para reabrir el paso por el que transita aproximadamente el 20% del petróleo consumido a escala mundial.

“Mi convicción es que, en cuanto sea militarmente posible, la Marina de Estados Unidos, quizás con una coalición internacional, estará escoltando buques”, afirmó Bessent. El funcionario precisó que el operativo se activará cuando Washington tenga “el control total del espacio aéreo” y las “capacidades de reposición de misiles de Irán estén completamente degradadas”. Bessent también señaló que petroleros iraníes y de bandera china han logrado transitar en días recientes, lo que descarta, a su juicio, que Irán haya minado el paso.

Desde que el 28 de febrero Estados Unidos e Israel lanzaron la Operación Furia Épica —ataques coordinados contra instalaciones militares, nucleares y de liderazgo iraní que acabaron con la vida del líder supremo Alí Khamenei—, el tráfico comercial por el estrecho ha caído prácticamente a cero. Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), el flujo de crudo pasó de unos 20 millones de barriles diarios a una mínima fracción, lo que obligó a los países del Golfo a recortar su producción en al menos diez millones de barriles diarios. El Brent llegó a rozar los 120 dólares por barril.

FOTO DE ARCHIVO: Vista aérea de la isla de Qeshm, separada del territorio continental iraní por el estrecho de Clarence, en el estrecho de Ormuz, 10 de diciembre de 2023. REUTERS/Stringer/Foto de archivo

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) amenazó con bloquear los envíos de petróleo desde el Golfo mientras no cesen los ataques. Un portavoz advirtió que cualquier barco vinculado a Estados Unidos, Israel o sus aliados sería un “objetivo legítimo”, y proyectó precios de hasta 200 dólares por barril. Más de 150 buques permanecen fondeados a la espera de que se reanude el tránsito, y al menos 16 embarcaciones resultaron dañadas.

El anuncio de Bessent generó de inmediato una señal contradictoria desde el propio gabinete. El mismo jueves, el secretario de Energía, Chris Wright, descartó ante CNBC que los escoltas pudieran comenzar de forma inmediata. “Ocurrirá relativamente pronto, pero no puede ocurrir ahora”, dijo Wright, al señalar que el ejército “simplemente no está listo”. La divergencia entre ambos funcionarios agravó la confusión en los mercados, donde el barril había registrado una caída superior al 12% en una sola jornada la semana anterior, arrastrado por mensajes contradictorios sobre el estado real del estrecho.

El estrecho de Ormuz, con apenas 34 kilómetros en su punto más angosto entre Irán y Omán, es el principal cuello de botella energético del planeta: por él transita también el 19% del gas natural licuado mundial. La interrupción afectó además las rutas alternativas, ya que los Houtíes de Yemen retomaron sus ataques en el mar Rojo, obligando a los buques a rodear África por el cabo de Buena Esperanza. La AIE respondió el miércoles liberando 400 millones de barriles de reservas estratégicas para amortiguar el golpe a los mercados, pero su director ejecutivo, Fatih Birol, advirtió que “lo más importante es la reanudación del tránsito por el estrecho”. La declaración de Bessent apunta en esa dirección; la contradicción interna del gabinete, en cambio, dificulta saber cuándo.