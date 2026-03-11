Mundo

Una nueva arma en el Golfo: drones navales atacan petroleros mientras sigue la tensión en el estrecho de Ormuz

Dos incidentes en menos de una semana revelan el uso de embarcaciones explosivas no tripuladas contra buques comerciales en una de las rutas energéticas más críticas del mundo, con Irán como principal señalado por analistas y empresas de seguridad marítima

Irán atacó un petrolero de Omán

Drones navales han sido utilizados en al menos dos ataques contra petroleros en la región del Golfo desde que estalló la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, lo que demuestra una nueva y peligrosa amenaza en esta importante ruta marítima.

La aparición del uso de embarcaciones no tripuladas cargadas de explosivos, que Ucrania ha utilizado con gran eficacia en su guerra con Rusia, se produce en un momento en que Irán amenaza con bloquear el tránsito de los envíos de petróleo por el estrecho de Ormuz, punto estratégico por el que pasa una quinta parte del petróleo mundial.

El primer ataque con drones marítimos se produjo el 1 de marzo, cuando el petrolero MKD VYOM fue alcanzado a unas 44 millas náuticas de Omán, causando la muerte de un miembro de la tripulación, informó la agencia marítima británica.

La agencia UKMTO (United Kingdom Maritime Trade Operations) afirmó en un aviso público que una embarcación no tripulada de superficie impactó contra el petrolero con bandera de las Islas Marshall justo por encima de la línea de flotación, lo que provocó una explosión y un incendio en la sala de máquinas.

Días más tarde, una pequeña embarcación embistió al petrolero Sonangol Namibe, con bandera de las Bahamas, mientras estaba anclado cerca del puerto iraquí de Khor al Zubair, según la empresa representante estadounidense Sonangol Marine Services.

La empresa afirmó que los 23 tripulantes se encontraban a salvo y no hizo comentarios sobre el tipo de embarcación que embistió al petrolero, alegando que la investigación aún estaba en curso.

Las imágenes del ataque publicadas en internet muestran un pequeño objeto con forma de lancha rápida que se dirige a toda velocidad hacia el costado del barco antes de chocar contra él, lo que provocó una explosión que lanzó columnas de humo espeso al aire.

El barco que aparece en el video parece ser un dron naval que explotó al impactar, según los especialistas marítimos Sidharth Kaushal, investigador del think tank RUSI, y Robert Peters, de la empresa de seguridad marítima Ambrey.

Peters afirmó que cree que Irán fue el responsable del ataque al Sonangol Namibe, señalando que Teherán ya había mostrado anteriormente sus capacidades en materia de drones navales en exhibiciones militares.

Señaló el momento en que se produjo el ataque, un día después de que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) afirmara que había atacado un petrolero estadounidense en el norte del Golfo Pérsico, incendiándolo, según la agencia de noticias semioficial iraní Mehr. El IRGC afirmó que en ese ataque se utilizaron “misiles”, informó Mehr.

Irán ha dicho que el mundo debe prepararse para un precio del petróleo de 200 dólares por barril, ya que sus fuerzas atacaron buques mercantes el miércoles y el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz se ha paralizado casi por completo.

Reuters no pudo determinar quién fue responsable de los dos ataques. La misión iraní ante la ONU en Nueva York no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Si se confirma la participación de Irán, sería el primer caso conocido en el que la República Islámica utiliza directamente drones navales para atacar buques comerciales, según Peters. Los militantes hutíes de Yemen, alineados con Teherán, han utilizado anteriormente barcos drones contra buques comerciales en el Mar Rojo.

Peters afirmó que los drones marinos pueden transportar más explosivos que los aéreos, lo que podría rivalizar con la carga útil de los misiles balísticos.

Mientras que los drones aéreos pueden matar a los tripulantes desde arriba, los drones marinos pueden “inmovilizar los barcos si dan en el lugar adecuado”, afirmó. “Si tu barco queda inmovilizado, si quieren seguirte, eres muy vulnerable”.

