Las principales aerolíneas internacionales mantienen la suspensión de vuelos hacia Medio Oriente por la escalada de las tensiones

Dubái, Doha y Abu Dabi suspenden operaciones ante la escalada bélica. Las aerolíneas europeas y asiáticas cancelan conexiones con la región hasta mediados de semana, afectando rutas globales entre Europa y Asia

Iran atacó el aeropuerto de Abu Dabi

Las principales aerolíneas continúan este domingo con la cancelación temporal de sus vuelos a varios países de Medio Oriente debido al cierre del espacio aéreo de Israel, tras el aumento de las tensiones en la región.

Desde el inicio de los ataques iraníes a objetivos de EEUU e Israel en Medio Oriente, han sido varios los aeropuertos de los países del golfo Pérsico que han sufrido daños menores, víctimas de misiles y drones interceptados que han caído sobre sus instalaciones.

Entre los aeropuertos cerrados figura el Internacional de Dubai, que con 95,2 millones de pasajeros en 2025 fue el más transitado del mundo el año pasado. Esa instalación permanece cerrada y sin actividad desde ayer.

Casi todo el espacio aéreo de la región ha quedado cerrado al tráfico comercial y las aerolíneas han cancelado o desviado sus vuelos.

Iran atacó el Aeropuerto de Dubai

Como resultado, varios miles de viajeros han quedado varados en la zona a la espera de que los aeropuertos puedan retomar la actividad.

Qatar, Emiratos Árabes, Irak y Baréin, además de Kuwait, mantienen completamente cerrada su operativa desde el sábado y la mantendrán así al menos hasta mediados de semana, según han ido anunciando en las últimas horas.

El incidente más grave, de momento, ha ocurrido en el aeropuerto internacional Zayed de Abu Dabi, la capital de Emiratos, donde la intercepción de un dron que se dirigía al aeródromo derivó en la caída del escombros que acabaron con la vida de un ciudadano de origen asiático y dejaron un herido.

Otro incidente similar en el aeropuerto de Dubai dejó cuatro personas heridas, sin que se anunciaran daños materiales de consideración.

Ataques al Aeropuerto Internacional de Dubai

En España, la aerolínea Iberia Express mantiene suspendido su vuelo diario entre Madrid y Tel Aviv hasta el 10 de marzo, mientras que Air Europa tampoco opera su ruta a esa ciudad Tel Aviv hasta el 3 de marzo y prevé evaluar la operativa a partir de esa fecha.

La compañía ha señalado que está en contacto constante con las autoridades competentes para “priorizar en todo momento la seguridad de sus pasajeros y tripulación”.

Ambas aerolíneas han flexibilizado su política de cambios para facilitar alternativas a los personas afectadas.

Además, el vuelo diario a la ciudad de Doha, en Qatar, operado por Iberia, sigue cancelado.

Columnas de humo se elevan
Columnas de humo se elevan desde el puerto de Zayed tras un ataque iraní, tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, el 1 de marzo de 2026 (Foto tomada con teléfono REUTERS/Abdelhadi Ramahi)

La compañía francesa Air France ha prolongado hasta el martes 3 de marzo inclusive la anulación de sus vuelos con destino o procedentes de las ciudades de Tel Aviv, Beirut, Dubái y Riad.

En el aeropuerto de Berlín no hay actualmente llegadas desde países afectados por la guerra de Irán ni despegues hacia esos destinos, según un portavoz del aeropuerto BER. En Fráncfort, el aeropuerto más grande de Alemania, tampoco ha habido vuelos hacia la región.

Las aerolíneas han cancelado los vuelos hasta al menos el lunes en la mañana. La principal aerolínea alemana, Lufthansa, no volara hacia Tel Aviv, Beirut, Aman, Erbil y Teherán al menos hasta el próximo sábado.

Respecto a British Airways, no ha emitido este domingo ningún aviso, pero su propia página web muestra como “no disponibles” durante el domingo y el lunes 2 de marzo los vuelos a: Dubái, Abu Dabi, Doha, Kuwait, Baréin y Bagdad. En todos estos destinos el primer vuelo será el martes 3 de marzo.

Por el contrario, la línea opera con normalidad a otros destinos de la región como Amán, Riad y Yeda.

En el aeropuerto de Lisboa se cancelaron este domingo todos los vuelos que estaban programados con destino a Emiratos Árabes Unidos (EAU), Catar e Israel.

Las aerolíneas turcas Turkish Airlines y Pegasus han cancelado más de un centenar de vuelos a Qatar, Kuwait, Bahréin, Emiratos Árabes, Omán, Irán, Irak, Líbano y Jordania.

Por su parte, Emirates ha suspendido temporalmente todas las operaciones hacia y desde Dubái hasta el lunes 2 de marzo y ha ofrecido distintas opciones para las personas que tengan un vuelo reservado antes o hasta el 5 de marzo, según ha señalado en la red social X.

También las grandes aerolíneas asiáticas, entre ellas de China, India, Singapur y Japón, han cancelado sus conexiones con Medio Oriente, punto intermedio frecuente de rutas hacia Europa y otros lugares, además de destino final.

(Con información de EFE)

