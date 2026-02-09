Andrés Malamud: “Si ganaba el candidato de extrema derecha en Portugal, era una pesadilla para Europa”

En el análisis de los resultados de las elecciones presidenciales de Portugal, el politólogo Andrés Malamud ofreció una mirada sobre el impacto que hubiera tenido un triunfo del candidato de extrema derecha, André Ventura

En el análisis de los resultados de las elecciones presidenciales de Portugal, el politólogo Andrés Malamud (desde el país europeo) ofreció una mirada sobre el impacto que hubiera tenido un triunfo del candidato de extrema derecha, André Ventura, tanto para el escenario portugués como para el europeo. En una entrevista con Infobae al mediodía afirmó que, de haber obtenido la victoria Ventura, el gobierno de centro-derecha de Portugal no habría logrado terminar su mandato. Según el especialista, Ventura tenía como objetivo presidencializar la República y disolver el Parlamento para convocar a elecciones, con la expectativa de ganar y designar un primer ministro afín.

Durante su intervención, Malamud enfatizó el escenario al que se habría enfrentado Europa si la candidatura de Ventura prosperaba. “Si ganaba el candidato de extrema derecha en Portugal, era una pesadilla para el gobierno de centro-derecha, que no hubiera conseguido terminar el mandato. Porque Ventura, el candidato extremo, hubiera reclamado el liderazgo de la derecha y hubiera disuelto el parlamento para convocar a elecciones que él esperaba ganar y poner un títere como primer ministro”.

El resultado de las elecciones mostró la prevalencia de los sectores moderados. Malamud subrayó que la contienda no se resolvió entre derecha e izquierda, sino entre moderados y extremistas. De acuerdo con su análisis, los moderados duplicaron al candidato extremista André Ventura en la segunda vuelta. Sobre la figura de António José Seguro, vencedor de los comicios, el politólogo recordó que no solo logró consolidar el apoyo de su partido, sino que también sumó el respaldo de otros candidatos que integraron la primera vuelta.

“Él queda primero en la primera vuelta con treinta y uno por ciento, Ventura segundo con veintitrés. Los que quedan detrás, dos explícitamente manifiestan su apoyo y el tercero dice: ‘Yo no apoyo a Ventura, ni voto en blanco ni me abstengo’. Así que no pronunció su nombre, pero la única opción que le quedaba era votar a Seguro”.

António José Seguro consiguió el respaldo de otros candidatos tras la primera vuelta electoral logrando una mayoría clara

Las características personales y políticas de los protagonistas también formaron parte del análisis. Malamud explicó que, a pesar de la afiliación partidaria, el presidente portugués se presenta como un candidato personal e independiente. La fragmentación parlamentaria complica la formación de coaliciones, pero el formato de ballottage genera mayorías claras en la segunda vuelta. En esta ocasión, António José Seguro alcanzó el porcentaje más alto para un presidente primerizo, consolidando su legitimidad en el cargo.

El contexto político y social de Portugal, según Malamud, difiere de otros países europeos. “Portugal es un país particularmente sereno, no es proclive a la disrupción. Tienen mucho respeto. Acá no se puede andar diciendo cosas, insultando ni maltratando a la gente. Y André Ventura fue demasiado disruptivo. Es un maltratador. Es un tipo que insulta. En su grupo parlamentario, en su bloque parlamentario, son muy famosos por maltratar a las diputadas mujeres, sobre todo negras, de otros grupos parlamentarios. Eso en Portugal es una cosa nunca vista”.

El politólogo describió el triunfo de Seguro como la elección de una figura que representa el respeto, el diálogo y la convivencia. Además, resaltó que Portugal mantiene una postura clara en política internacional, especialmente en relación con la guerra en Ucrania.

La nueva etapa política en Portugal se inicia con un presidente que, de acuerdo con Malamud, no representa solo al establishment, sino a una renovación surgida tras largos años de trayectoria política. António José Seguro, quien perdió las internas del Partido Socialista ante António Costa más de una década atrás, logró regresar con un perfil propio y el respaldo de una mayoría amplia, en un país que optó por la estabilidad y la continuidad institucional frente al riesgo de una crisis política.

La actualidad Argentina

En el análisis de Andrés Malamud sobre la situación en Argentina, los debates se centran en la economía y la vida cotidiana

El panorama político argentino, en contraste con la coyuntura europea, presenta desafíos de otra índole. En el análisis de Andrés Malamud sobre la situación en Argentina, los debates se centran en la economía y la vida cotidiana. Malamud sostuvo que, mientras el gobierno logra instalar sus temas en la agenda pública a través de operaciones de comunicación, como el acto oficial de entrega del sable corvo de San Martín, la verdadera preocupación de la sociedad se concentra en el control de la inflación y el empleo.

“La batalla cultural es humo, el sable es humo y el pañal es humo. Mientras el presidente mantenga la inflación abajo, va a tener popularidad. Si se le dispara la inflación, va a perder las elecciones. Es tan simple como eso. Todo lo demás es para que nos entretengamos los sobrescoreados”, afirmó el politólogo en Infobae al mediodía.

Malamud también abordó los cambios en el mercado laboral, donde la economía de plataformas y la autogestión han modificado la percepción del desempleo. “La estructura productiva es un telefonito y una bicicleta. Hoy no te tenés que quedar al lado del teléfono esperando que te llamen por los currículums que anduviste dejando por ahí. Hoy salís a arreglarte como podés. No estoy diciendo que esto sea la solución para el desempleo. Estoy diciendo que es un sustituto psicológico para la desesperación y la angustia que tenías antes cuando eras desempleado. Hoy hay más aguante. La economía de plataforma cambió la percepción de las preferencias políticas”.

Sobre el peronismo, Malamud señaló que existen diferencias marcadas entre el enfoque de la provincia de Buenos Aires y el del interior del país, donde la mirada productiva y la relación con mercados internacionales adquieren mayor relevancia. El politólogo remarcó que la política y la economía que se observa desde el interior es distinta a la del Área Metropolitana de Buenos Aires, y que el equilibrio entre los distintos modelos de trabajo ha cambiado de manera definitiva.

Para Malamud, a Milei lo sostienen los resultados económicos

