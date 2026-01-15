Os Manos en Uruguay: condenaron a 13 personas vinculadas al grupo criminal brasileño por suministro de drogas

Operativo contra criminales vinculados al grupo criminal brasileño Os Manos, en Uruguay (Ministerio del Interior)

Una investigación iniciada en diciembre en Artigas –el departamento más al norte de Uruguay, limítrofe con Brasil– permitió identificar que el grupo criminal brasileño Os Manos estaba intentando ampliar su territorio de venta de drogas. Esta banda delictiva comenzó a disputar el espacio en Uruguay en 2018 y desde entonces ha buscado expandirse.

Esta semana su estrategia tuvo un revés. Un operativo policial permitió la detención de 13 personas y la posterior condena por suministro de drogas, con penas de entre dos y tres años de cárcel.

La estrategia de expansión de Os Manos estaba localizada en la ciudad de Artigas y, en particular, en los barrios Progreso, Cerro Ejido, Ayuí y Rampla. Según la investigación, el grupo utilizaba la intimidación y la violencia como el principal método de control territorial, además de reclutar a menores de edad para la venta de drogas.

Policías formados antes del operativo (Ministerio del Interior)

La investigación de las autoridades permitió establecer vínculos entre los investigados y diversos puntos que se utilizaban como lugar de acopio de drogas, armas de fuego y otros elementos que se vinculaban a la actividad delictiva.

Para avanzar en el caso se realizaron 22 allanamientos simultáneos, que derivaron en la detención de 16 personas. Otras seis fueron requeridas.

Durante los operativos se incautaron 16 celulares, cocaína, marihuana, pasta base y más de 50.000 pesos uruguayos (unos USD 1.300). Los policías también encontraron reales, balanzas de precisión, una camioneta, una moto y 50 cartuchos.

Operación Pollux: 22 allanamientos y 16 detenidos por venta de drogas en la ciudad de Artigas deUruguay (Ministerio del Interior)

La Fiscalía logró la condena de 13 personas este miércoles en la tarde: 12 eran uruguayos y uno brasileño. Todas estas personas fueron detenidas durante el operativo de desarticulación y fueron sentenciadas a través de un proceso abreviado, que implica el reconocimiento del delito a cambio de una pena inferior.

La condena fue por los delitos de suministro a título oneroso de sustancias estupefacientes, y uno de ellos en reiteración real con un delito de tráfico interno de municiones. Las penas impuestas van de dos a tres años de prisión efectiva, además del decomiso de sustancia, dinero y bienes incautados.

Durante el operativo fue detenido también un adolescente que fue condenado por una infracción grave a la ley penal. En su caso, se le aplicó una medida socioeducativa de tres meses de internación.

El grupo Os Manos comenzó a disputar el mercado uruguayo en 2018. Ese año en Rivera –otro departamento del norte de Uruguay– hubo 16 homicidios, muchos de ellos provocados por los enfrentamientos entre las facciones. Con los años, la banda se dividió y sus líderes están presos en Brasil. En 2024, los homicidios en Rivera se redujeron a seis por una merma entre sus conflictos.

Según informó Telemundo, este grupo funciona como una hermandad con simbología presente en los muros, códigos de apoyo entre los integrantes y reglas escritas en estatutos. Fueron recibidos inicialmente a balazos, pero finalmente se impusieron y se convirtieron en la organización dominante en la frontera uruguaya. Os Manos ha sido protagonista de varios asesinatos. El grupo nació en Porto Alegre y en los últimos años se extendió a Uruguay.

Objetos incautados en los allanamientos (Ministerio del Interior Uruguay)

Sus símbolos son un diamante o el número 14 18 12, que representan las letras OSM.

Esta es una de las cuatro organizaciones brasileñas que han sido detectadas en territorio uruguayo. Las otras son el Primer Comando de Frontera, Os Tauras y Bala na Cara.

Estos cuatro grupos criminales intentan tener cada vez una mayor influencia y tener control en el territorio uruguayo, a la vez que mantienen vínculos con organizaciones más grandes y con mayor presencia en Brasil, como el Primer Comando Capital (PCC), el Comando Vermelho (CV) y la Familia del Norte (FND), informó tiempo atrás el diario El País.