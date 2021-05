Se mató el cantante brasileño MC Kevin tras caer del quinto piso de un hotel

El músico brasileño Kevin Nascimento Bueno, conocido popularmente como MC Kevin, murió a los 23 años tras caer del quinto piso de un hotel en el barrio de Barra da Tijuca, en el oeste de Río de Janeiro. Aunque el artista fue llevado a un hospital en grave estado para recibir atención médica, no sobrevivió a sus heridas.

Una de las teorías que circula indica que el compositor estaba escapando de su esposa, por lo que decidió saltar desde el mostrador del hotel para evitar ser visto por ella. Según reportó el medio local G1, buscó caer en la piscina pero se golpeó la cabeza y murió.

Dos semanas antes de su fallecimiento contrajo matrimonio con la abogada Deolane Bezerra en una playa de México. “Me uní al equipo, me casé”, escribió en redes sociales.

De acuerdo con la cuenta de instagram del artista, el velorio se realizara abierto al público el próximo martes 18 de mayo en el parque “Novo Mundo”. “Agradecemos todos los mensajes de consuelo y cariño. Pedimos a todos oración y fortaleza. ¡El cielo te da la bienvenida, Kevin!”, dice el texto que acompaña la imagen publicada en el portal.

Por su parte, Bezerra le dedicó un emotivo mensaje, “VC SI FUE Y TOMÓ UN PEDAZO DE MÍ, VC SIEMPRE FUE TAN INCREÍBLE”, escribió.

“¡No mi amor! ¡No me dejes! ¡Será tan difícil sin ti! Sé que me amas, ¿de acuerdo? Y te responderé como siempre te amo más”, dice otro mensaje de la que fue esposa del músico brasileño.

Otra de las personas que lamentó el fallecimiento de MC Kevin fue su amigo Neymar Jr. El futbolista del Paris Saint Geimain (PSG) se mostró destrozado en redes sociales. A través de instagram, agradeció las muestras de cariño que recibió por parte del cantante e incluso publicó la última conversación que sostuvo con él.

De igual forma, el deportista cambió su foto de perfil por un moño negro y en su cuenta escribió “MC Kevin”. También compartió un video del artista en el que enseñaba como admiraba a Neymar, por lo que el futbolista le dedicó unas palabras.

Sin creer, 23 años .... chico, te juro que no sé qué decir ... Solo para agradecerles el cariño que me tenían, tatuaje, camiseta, fotos, botas, remeras y etc ... habíamos acordado encontrarnos ahora en mis vacaciones pero lamentablemente no podremos hacerlo. Estoy seguro de que aún te abrazaré y te agradeceré por confiar en mí, en la persona que soy. Vete en paz chico !!! “Dije estas cosas para que tengas paz en mí. En este mundo tendrás aflicciones; sin embargo, ¡ten buen ánimo! He vencido al mundo” MC KEVIN